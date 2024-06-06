Сегодня 6 июня: какой праздник и день в истории

6 июня в Украине – День журналиста. В этот день год назад российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В 1944-м стартовала первая часть операции «Оверлорд», которую советские историки называли открытием Второго фронта. В 1933-м открылся первый в мире автокинотеатр. В 1882-м запатентовали электрический утюг.

Праздники и памятные даты 6 июня

6 июня в Украине – День журналиста.

В мире: Всемирный день консультанта по управлению, Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля.

Также отмечают: День гордости атеиста, День кинотеатра под открытым небом, День рождения игрушки «Йо-йо», Всемирный день «Тетриса».

6 июня в истории

6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. Он существенно отличался от привычных нам, ведь очень долго нагревался и весил 6,8 кг. Подробнее.

6 июня 1933 года открылся первый в мире автокинотеатр. Подробнее.

6 июня 1944 года стартовала первая часть операции «Оверлорд», известная как операция «Нептун», а в советской историографии — открытие Второго фронта. Подробнее.

6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. В честь этого события указом Президента Украины в 1994 году установили профессиональный праздник работников СМИ – День журналиста Украины.

6 июня 2023 года ночью армия РФ взорвала Каховскую ГЭС. Утром факт подрыва подтвердили в ОК «Юг». А начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из опасных районов Херсона объявили эвакуацию. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает — ежечасно почти на 15 сантиметров.

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Видео: соцсети

Вслед в Укргидроэнерго подтвердили: Каховская ГЭС разрушена полностью и восстановлению не подлежит. Вода, вырвавшаяся из водохранилища, в первый же день начала затапливать населенные пункты на левом (более низком) берегу Днепра. Под воду ушел зоопарк «Сказочная Диброва» в Новой Каховке, все животные погибли, спаслись только лебеди и утки. В течение этого и последующих дней в зоне бедствия оказалось около 16 тысяч человек и 80 населенных пунктов. По оценкам аналитического подразделения Киевской школы экономики «KSE Institute», только прямые убытки, вызванные подрывом оккупантами ГЭС, составили около двух миллиардов долларов. Полной информации о количестве погибших из-за этого бедствия нет до сих пор, ведь российские оккупационные власти скрывали данные о трагедиях, которые происходили на левом берегу Днепра. На правом же, по данным министра МВД Украины Игоря Клименко, погиб 31 человек. Через год, прошедший с момента подрыва дамбы, прежнее дно водохранилища постепенно превращается в лес – оно зарастает ивами. Местами там возникли болота и озера.

Церковный праздник 6 июня

6 июня чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. Виссарион еще в молодости принял крещение, вел строгую жизнь, совершил путешествие по святым местам, посетил ряд отшельников. А по возвращении принял постриг и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Святой Виссарион взял на себя обет безмолвия, ел раз в неделю, а иногда оставался без еды и питья по 40 дней. Имел дар чудотворства. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении. Умер мирно в глубокой старости.

Народные приметы

Если 6 июня похолодало, то к середине августа установится хорошая погода.

Если день ясный – к хорошему урожаю.

Если много пчел летает, то погода будет ясной.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя жаловаться на проблемы.

Лучше не отправляться в дальнюю дорогу.

День не подходит для смены работы и заключения важных сделок.

Нельзя делиться своими планами.