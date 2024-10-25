Сьогодні 25 жовтня: яке свято та день в історії

25 жовтня 1586 року до страти засудили королеву Шотландії Марію Стюарт. У 1920-му в Криму народився український військовий льотчик, кримський татарин Султан Амет-Хан. У 1921-му розпочався другий зимовий похід армії УНР. У 1962-му під час Карибської кризи постпред США в ООН на засіданні Радбезу продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. У 2015-му Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ.

Свята та пам’ятні дати 25 жовтня

25 жовтня – День народження Національної спілки художників України.

У світі – Міжнародний день боротьби жінок за мир, Всесвітній день опери.

Також сьогодні: Європейський день цивільного права та Європейський день юристів, Міжнародний день поінформованості про карликовість, Всесвітній день поінформованості про мієлодиспластичний синдром, Всесвітній день поінформованості про розщеплення хребта та гідроцефалію, День панк-культури, Всесвітній день шампанського (відзначають в четверту п’ятницю жовтня), Всесвітній день лемурів (остання п’ятниця жовтня).

25 жовтня в історії

25 жовтня 1586 року до страти засудили королеву Шотландії Марію Стюарт.

Марія мала претензії на англійський престол, адже вона була правнучкою англійського короля Генріха VII, засновника династії Тюдорів. Батько Марії Яків V був сином дочки Генріха VII Маргарити та короля Шотландії Якова IV. Відповідно він доводився племінником “найодруженішому” королю Англії Генріху VIII. За своє життя Генріх VIII примудрився неодноразово заявити про незаконнонародженість своїх дочок Марії та Єлизавети, а потім скасовував ці заяви та визнавав їхнє право успадкувати престол. Зміна влади між дочками Генріха супроводжувалася релігійними “шараханнями” з англіканства в католицтво та навпаки. Тож становище королеви Єлизавети I на початку її правління було досить хитким, і королівські амбіції Марії Стюарт не покращували політичну ситуацію в країні.

Суперництво двох королев тривало роками, хоча від заяв до будь-яких рішучих дій Марія Стюарт не переходила. Їй вистачало проблем у внутрішній політиці Шотландії, а також – в особистому житті. Саме це переплетення політики та особистого в результаті призвело до того, що на Марію впала підозра в організації вбивства чоловіка – Генріха Стюарта, лорда Дарнлі.

10 лютого 1567 року будинок, у якому зупинився лорд, вибухнув за невстановлених обставин, а самого Дарнлі знайшли у дворі – заколотим. Оскільки погані стосунки королівського подружжя та наявність у Марії коханця не були таємницею, то саме її громадська думка Шотландії звинувачувала у загибелі Дарнлі. Чи справді вона була винна, – питання дискусійне. Але королева точно не додала собі балів в очах громадськості, коли через три місяці після загибелі чоловіка вийшла заміж втретє – за свого коханця графа Ботвелла (його теж вважали причетним до вбивства Дарнлі). Це остаточно підірвало авторитет королеви в країні. Її політичні противники – на чолі з єдинокровним братом (позашлюбним сином короля Якова IV) Джеймсом Стюартом, графом Мореєм – організували повстання проти Марії. Вона змушена була зректися престолу на користь свого малолітнього сина Якова VI. Морей став регентом при малому королі.

Згодом, у 1568 році, Марія Стюарт втекла з Шотландії та змушена була звернутися за допомогою до своєї споконвічної суперниці – Єлизавети I. І та прийняла “конкурентку”. Попри це, Марія Стюарт не відмовлялася публічно від претензій на англійський престол, листувалася з дипломатами та політиками, брала участь у різних інтригах. Звичайно, це викликало занепокоєння Єлизавети, але позиції англійської королеви були вже набагато впевненішими, ніж на початку правління. Тож протягом тривалого часу вона “заплющувала очі” на політичну активність Марії Стюарт, не вважаючи її реальною загрозою для себе. Однак у 1586 році Марія таки “догралася”, коли дозволила собі в листуванні обговорювати змову з метою вбивства королеви Єлизавети. Це листування потрапило до рук англійської правительки, і цього Єлизавета вже не пробачила. 25 жовтня 1586 року Таємна рада королеви Англії визнала Марію Стюарт винною в образі величності. Колишню королеву Шотландії засудили до страти та обезголовили 8 лютого 1587 року.

25 жовтня 1920 року в Криму народився український військовий льотчик, кримський татарин Султан Амет-Хан – двічі Герой Радянського Союзу. Докладніше.

25 жовтня 1921 року розпочався Другий зимовий похід армії УНР, який став набагато трагічнішим, ніж перший. Докладніше.

25 жовтня 1962 року відбулася чергова знакова подія часів Карибської кризи. Постійний представник США в ООН Едлай Стівенсон на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Докладніше.

25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ. Докладніше.

Церковне свято 25 жовтня

25 жовтня вшановують пам’ять мучеників Маркіана і Мартирiя. Святі мученики служили у Константинопольському соборі. Маркіан був читцем, а Мартирій іподіаконом; обидва вони несли послух як нотарії, тобто секретарі патріарха Павла Сповідника. Єретики вигнали та таємно стратили патріарха Павла, а кафедру передали єретику Македонію. Маркіана та Мартирія загарбники намагалися залучити на свій бік лестощами, але марно. Тоді їх почали залякувати тортурами та смертю. Але це не допомогло. Маркіана та Мартирія засудили до смерті. Перед смертю мученики піднесли до Господа молитву та схилили голову під меч. Їхні тіла поховали православні християни. Пізніше, за вказівкою єпископа Іоанна Золотоуста, мощі святих мучеників перенесли до спеціально збудованої церкви.

Народні прикмети

Якщо 25 жовтня гримить грім, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо зірки вночі яскраві – скоро буде мороз, а якщо тьмяні – потепління.

Що не можна робити 25 жовтня

Не можна пліткувати, брехати й обманювати.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.