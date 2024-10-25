Сегодня 25 октября: какой праздник и день в истории

25 октября 1586 года к смертной казни приговорили королеву Шотландии Марию Стюарт. В 1920-м в Крыму родился украинский военный летчик, крымский татарин Султан Амет-Хан. В 1921-м начался второй зимний поход армии УНР. В 1962-м во время Карибского кризиса постпред США в ООН на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. В 2015-м Украина официально прекратила авиасообщение с РФ.

Праздники и памятные даты 25 октября

25 октября – День рождения Национального союза художников Украины.

В мире — Международный день борьбы женщин за мир, Всемирный день оперы.

Также сегодня: Европейский день гражданского права и Европейский день юристов, Международный день осведомленности о карликовости, Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме, Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии, День панк-культуры, Всемирный день макарон, Всемирный день шампанского (отмечают в четвертую пятницу октября), Всемирный день лемуров (последняя пятница октября).

25 октября в истории

25 октября 1586 года к смертной казни приговорили королеву Шотландии Марию Стюарт.

У Марии были претензии на английский престол, ведь она приходилась правнучкой английскому королю Генриху VII, основателю династии Тюдоров. Отец Марии Яков V был сыном дочери Генриха VII Маргариты и короля Шотландии Якова IV. Соответственно он приходился племянником «самому женатому» королю Англии Генриху VIIІ. За свою жизнь Генрих VIIІ умудрился неоднократно заявить о незаконнорожденности своих дочерей Марии и Елизаветы, а затем отменял эти заявления и признавал их право наследовать престол. Смена власти между дочерьми Генриха сопровождалась религиозными «шараханьями» из англиканства в католичество и наоборот. Так что положение королевы Елизаветы I с начала ее правления было достаточно шатким, и королевские амбиции Марии Стюарт точно не улучшали политическую ситуацию в стране.

Соперничество двух королев длилось годами, хотя от заявлений к каким-либо решительным действиям Мария Стюарт не переходила. Ей хватало проблем во внутренней политике самой Шотландии, а также – в личной жизни. Именно это переплетение политики и личного в результате привело к тому, что на Марию упало подозрение в организации убийства мужа – Генриха Стюарта, лорда Дарнли.

10 февраля 1567 года дом, в котором остановился лорд, взорвался при неустановленных обстоятельствах, а самого Дарнли нашли во дворе – заколотым. Поскольку плохие отношения королевских супругов и наличие у Марии любовника не были тайной, то именно ее общественное мнение Шотландии обвиняло в гибели Дарнли. Действительно ли она была виновата, – вопрос дискуссионный. Но королева точно не добавила себе балов в глазах общественности, когда всего через три месяца после гибели мужа вышла замуж в третий раз – за своего любовника графа Ботвелла (его тоже считали причастным к убийству Дарнли). Это окончательно подорвало авторитет королевы в стране. Ее политические противники – во главе с единокровным братом (внебрачным сыном короля Якова IV) Джеймсом Стюартом, графом Мореем – организовали восстание против Марии. Она вынуждена была отречься от престола в пользу своего малолетнего сына Якова VI. Морей стал регентом при маленьком короле.

Впоследствии, в 1568 году, Мария Стюарт бежала из Шотландии и вынуждена была обратиться за помощью к своей извечной сопернице – Елизавете I. И та приняла «конкурентку». Несмотря на это, Мария Стюарт не отказывалась публично от претензий на английский престол, вела переписку с дипломатами и политиками, участвовала в различных интригах. Естественно, это вызвало беспокойство Елизаветы, но позиции английской королевы были уже гораздо более уверенными, чем в начале правления. Так что долгое время она «закрывала глаза» на политическую активность Марии Стюарт, не считая ее реальной угрозой для себя. Однако в 1586 году Мария таки «доигралась», когда позволила себе в переписке обсуждать заговор с целью убийства королевы Елизаветы. Эта переписка попала в руки английской правительницы, и этого Елизавета уже не простила. 25 октября 1586 года Тайный совет королевы Англии признал Марию Стюарт виновной в оскорблении величества. Бывшую королеву Шотландии приговорили к смертной казни и обезглавили 8 февраля 1587 года.

25 октября 1920 года в Крыму родился украинский военный летчик, крымский татарин Султан Амет-Хан – дважды Герой Советского Союза. Подробнее.

25 октября 1921 года начался Второй зимний поход армии УНР, ставший гораздо более трагичным, чем первый. Подробнее.

25 октября 1962 года произошло очередное знаковое событие времен Карибского кризиса. Постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. Подробнее.

25 октября 2015 года Украина официально прекратила авиасообщение с РФ. Подробнее.

Церковный праздник 25 октября

25 октября чтят память мучеников Маркиана и Мартирия. Святые мученики служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий — иподиаконом; оба они несли послушание как нотарии, то есть секретари патриарха Павла Исповедника. Еретики изгнали и тайно казнили патриарха Павла, а кафедру передали еретику Македонию. Маркиана и Мартирия захватчики пытались привлечь на свою сторону лестью, но тщетно. Тогда их начали запугивать пытками и смертью. Но это не помогло. Маркиана и Мартирия приговорили к смерти. Перед смертью мученики вознесли к Господу молитву и склонили головы под меч. Их тела похоронили православные христиане. Позже, по указанию епископа Иоанна Златоуста, мощи святых мучеников перенесли в специально построенную церковь.

Народные приметы

Если 25 октября гремит гром, зима будет снежной и теплой.

Если звезды ночью яркие – скоро будет мороз, а если тусклые – потепление.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя сплетничать, врать и обманывать.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.