Сегодня 29 октября: какой праздник и день в истории

29 октября — День военного финансиста ВСУ, а также День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины. В этот день в 1618 году казнили капера и фаворита английской королевы Елизаветы I Уолтера Рели. В 1923-м Турцию провозгласили республикой. В 1941-м немцы захватили Чугуев. В 1964 году из музея в США выкрали коллекцию драгоценных камней, в том числе «Звезду Индии». В 1998-м США запустили в космос старейшего астронавта – 77-летнего Джона Гленна.

Праздники и памятные даты 29 октября

29 октября в Украине – День военного финансиста Вооруженных сил Украины, День рабочих службы вневедомственной охраны МВД Украины.

29 октября в мире – Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза.

Также сегодня: День отшельника, День цемента.

29 октября в истории

29 октября 1618 года казнили сэра Уолтера Рэли – одну из самых ярких персон времен правления английской королевы Елизаветы I. Подробнее.

29 октября 1923 года Турцию провозгласили республикой. Подробнее.

29 октября 1941 года немецкие войска оккупировали Чугуев, а также Липцы и Старый Салтов. Подробнее.

29 октября 1964 года произошло дерзкое ограбление Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Оттуда украли коллекцию из 22 драгоценных камней, в том числе редких и знаменитых. Некоторые не нашли до сих пор.

Ограбление реализовали трое – Джек Мерфи, Алан Кун и Роджер Кларк. Причем их план был очень прост и базировался на недостаточно серьезном отношении руководства музея к безопасности. Воры вошли в музей днем ​​и открыли окно в туалете. А потом вернулись через это окно ночью (его никто не проверил и не закрыл). На месте они обнаружили, что изо всей коллекции сигнализация защищает лишь редкий сапфир – «Звезду Индии».

Он имеет вес 563,35 карата (112,67 г) и является одним из самых больших драгоценных камней в мире. И его тоже выкрали. Ведь выяснилось, что сигнализация не работала из-за разряженной батареи. Прихватив камни, воры вылезли через то же окно в туалете. Стоимость похищенного оценили более чем в 400 тысяч долларов США.

Однако преступники попались так же легко, как и совершили ограбление. Вместо того чтобы сбежать и затаиться, они начали буйно праздновать свой успех. На слишком радостных клиентов, устраивающих пышные вечеринки, в полицию донесли сотрудники гостиницы «Cambridge House». Уже через два дня после ограбления его участников арестовали. Проведя обыски, обнаружили орудие взлома и другие доказательства вины, но не нашли главного – похищенных камней. Мужчин освобождены под залог, но они умудрились совершить еще одно ограбление – с нападением на актрису Эву Габор. За это им выдвинули новое обвинение, подняли сумму залога до 150 тысяч долларов и арестовали, поскольку бандитам нечем было заплатить за свободу. Тогда Алан Кун предложил вернуть драгоценности в обмен на более мягкий приговор. В январе 1965 года он привел полицейских в камеру хранения на автовокзале в Майами, где и находилась «Звезда Индии» и часть коллекции. Однако некоторые камни воры уже продали. Постепенно удалось найти все, кроме бриллианта «Eagle» («Орел») весом в 16 карат (3,2 г). Есть версия, что его разрезали на меньшие камни.

29 октября 1998 года США запустили в космос самого возрастного астронавта – Джона Гленна. Подробнее.

Церковный праздник 29 октября

29 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. Анастасия жила в ІІІ веке. В детстве она лишилась родителей. Девочку воспитывала настоятельница женского монастыря София. Конечно, Анастасия выросла верующей христианкой. Когда начались гонения на христиан императора Деция, градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести Анастасию. Она вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев красоту девушки, пытался уговорить ее отречься от веры в Христа и спасти так свою жизнь, однако она твердо отклонила такие предложения. Тогда девушку подвергли жестоким пыткам, в том числе ей отрезали язык. Народ возмутился таким издевательством над Анастасией, тогда пытки прекратили, а мученицу обезглавили. Тело Анастасии бросили на корм диким зверям. Но ее воспитательница София обнаружила тело и похоронила девушку.

Народные приметы

Если на траве и деревьях иней – ожидайте потепления.

Если дождь пошел утром, то скоро закончится, а если вечером — продлится долго.

Если ветер южный, погода ухудшится надолго.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя оставлять детей без присмотра.

Нельзя спорить с близкими и вспоминать старые обиды.

Лучше не планировать в этот день важные дела, не совершать больших покупок и не вести дел с незнакомцами.