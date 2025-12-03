Live

Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото

Події 16:33   03.12.2025
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Шевченківському районі Харкова, який стався вдень 3 грудня.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що вибух стався на території одного з гаражних кооперативів міста.

«У результаті вибуху виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі багатоквартирні будинки, транспортні засоби та гаражі. Під час проведення рятувальних заходів під завалами було виявлено тіло загиблої особи», – розповіли правоохоронці.

Двоє людей самостійно звернулися до медиків. 74-річного чоловіка шпиталізували.

«Наразі тривають огляд місця події, фіксація слідів та збір первинних матеріалів. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини вибуху. Вирішується питання правової кваліфікації», – додали у поліції.

Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, у деяких районах Харкова близько 14:20 було чутно вибух. Тривоги у місті не було, моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Мер Ігор терехов повідомив, що вибух стався в Шевченківському районі. Постраждали дві людини, під завалами знайшли тіло людини.

