Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Шевченківському районі Харкова, який стався вдень 3 грудня.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що вибух стався на території одного з гаражних кооперативів міста.
«У результаті вибуху виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі багатоквартирні будинки, транспортні засоби та гаражі. Під час проведення рятувальних заходів під завалами було виявлено тіло загиблої особи», – розповіли правоохоронці.
Двоє людей самостійно звернулися до медиків. 74-річного чоловіка шпиталізували.
«Наразі тривають огляд місця події, фіксація слідів та збір первинних матеріалів. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини вибуху. Вирішується питання правової кваліфікації», – додали у поліції.
Нагадаємо, у деяких районах Харкова близько 14:20 було чутно вибух. Тривоги у місті не було, моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Мер Ігор терехов повідомив, що вибух стався в Шевченківському районі. Постраждали дві людини, під завалами знайшли тіло людини.
