Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого (доповнюється)
У деяких районах Харкова близько 14:20 було чутно вибух.
Доповнено о 15:06. Під завалами на місці вибуху в Шевченківському районі знайшли тіло однієї загиблої людини, повідомив мер Ігор Терехов.
Чи є ще люди під завалами, наразі уточнюють, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 14:53. Внаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова пошкоджені три авто. Також загорілися чотири гаражі. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі, повідомив попередні дані голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 14:34. Мер Ігор Терехов повідомляє про двох постраждалих у Харкові.
Доповнено о 14:29. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі.
14:26. Мер Ігор Терехов повідомив, що вибух пролунав у Шевченківському районі. Деталі наразі зʼясовують. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Повітряна тривога у цей час в місті не лунала. Відбій був ще об 11:15.
У Повітряних силах не попереджали про небезпеку. Моніторингові канали також нічого не писали.
Нагадаємо, напередодні мер Ігор Терехов інформував, що внаслідок атак росіян у листопаді вилетіли 5699 вікон. 148 житлових будинків були пошкоджені в останній місяць осені.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 15:06;