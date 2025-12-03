Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего (дополняется)

В некоторых районах Харькова около 14:20 был слышен взрыв.

Дополнено в 15:06. Под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе нашли тело одного погибшего человека, сообщил мэр Игорь Терехов.

Есть ли еще люди под завалами, сейчас уточняют, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:53. В результате взрыва в Шевченковском районе Харькова повреждены три авто. Также загорелись четыре гаража. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожары, сообщил предварительные данные глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:34. Мэр Игорь Терехов сообщает о двух пострадавших в Харькове.

Дополнено в 14:29. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате вражеского удара по Шевченковскому району есть пострадавшие.

14:26. Мэр Игорь Терехов сообщил, что взрыв прогремел в Шевченковском районе. Детали выясняют. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Воздушная тревога в это время в городе не звучала. Отбой был еще в 11:15.

В Воздушных силах не предупреждали об опасности. Мониторинговые каналы также ничего не писали.

Напомним, накануне мэр Игорь Терехов информировал, что в результате атак россиян в ноябре вылетели 5699 окон. 148 жилых домов были повреждены в последний месяц осени.