«Информация обнадеживающая» — Сырский о Купянске, ЦПД опровергает фейки РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске на Харьковщине.
«Поработал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы Купянск. Содержательный разговор с командным составом поисково-ударной группировки. Обсудили выполнение мер по стабилизации ситуации в районе Купянска. Заслушал доклады по оперативной обстановке – информация обнадеживающая. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника заблокированы», – рассказал Сырский.
Он уточнил, что в городе продолжается зачистка от оккупантов, а «успехи» у россиян есть только на «плоскости пропаганды». Сейчас ВСУ работают над постепенным вытеснением врага из его плацдарма к северу от Купянска, а также из ряда других районов, где враг пока сохраняет свое присутствие.
Тем временем, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в очередной раз опроверг заявления РФ. В частности, говорят: информация о том, что оккупанты «контролируют оба берега Купянска», не соответствуют действительности.
«Заявления о «полном контроле» над Купянском – элемент российской пропаганды. кремль пытается создать картинку «военных успехов» на фоне переговорных процессов, чтобы усилить психологическое давление на украинское общество», – пояснили в ЦПД.
