Live

«Информация обнадеживающая» — Сырский о Купянске, ЦПД опровергает фейки РФ

Фронт 12:36   03.12.2025
Виктория Яковенко
«Информация обнадеживающая» — Сырский о Купянске, ЦПД опровергает фейки РФ Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске на Харьковщине.

«Поработал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы Купянск. Содержательный разговор с командным составом поисково-ударной группировки. Обсудили выполнение мер по стабилизации ситуации в районе Купянска. Заслушал доклады по оперативной обстановке – информация обнадеживающая. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника заблокированы», – рассказал Сырский.

Он уточнил, что в городе продолжается зачистка от оккупантов, а «успехи» у россиян есть только на «плоскости пропаганды». Сейчас ВСУ работают над постепенным вытеснением врага из его плацдарма к северу от Купянска, а также из ряда других районов, где враг пока сохраняет свое присутствие.

Тем временем, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в очередной раз опроверг заявления РФ. В частности, говорят: информация о том, что оккупанты «контролируют оба берега Купянска», не соответствуют действительности.

«Заявления о «полном контроле» над Купянском – элемент российской пропаганды. кремль пытается создать картинку «военных успехов» на фоне переговорных процессов, чтобы усилить психологическое давление на украинское общество», – пояснили в ЦПД.

Читайте также: Что происходит в Волчанске и Купянске: Генштаб опроверг заявления РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 3 декабря: смертельный пожар, Лозовая без света
Новости Харькова – главное 3 декабря: смертельный пожар, Лозовая без света
03.12.2025, 12:40
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
03.12.2025, 10:53
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
03.12.2025, 06:00
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
02.12.2025, 20:45
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025, 21:39
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
03.12.2025, 13:43

Новости по теме:

08.08.2025
Можно ли было вместо операции на Курщине оборонять Волчанск: ответ Сырского
09.04.2025
«Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского
14.03.2025
Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал
24.01.2025
Дело об обороне Харьковщины: ГБР может допросить Синегубова и Сырского (видео)
18.12.2024
«У меня не было выбора» — Сырский о необходимости защитить Харьков и Сумы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Информация обнадеживающая» — Сырский о Купянске, ЦПД опровергает фейки РФ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске на Харьковщине.".