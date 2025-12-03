«Інформація обнадійлива» – Сирський про Куп’янськ, ЦПД спростовує фейки РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські підрозділи суттєво покращили своє тактичне становище у Куп’янську на Харківщині.

«Попрацював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ. Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані», – розповів Сирський.

Він уточнив, що в місті триває зачистка від окупантів, а «успіхи» росіяни мають лише на «площині пропаганди». Наразі ЗСУ працюють над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від Куп’янська, а також із низки інших районів, де ворог поки що зберігає свою присутність.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО України вкотре спростував заяви РФ. Зокрема, кажуть: інформація про те, що окупанти «контролюють обидва береги Куп’янська», не відповідають дійсності.

«Заяви про «повний контроль» над Куп’янськом – елемент російської пропаганди. кремль намагається створити картинку «військових успіхів» на тлі переговорних процесів, щоби посилити психологічний тиск на українське суспільство», – пояснили в ЦПД.