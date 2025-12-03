«Інформація обнадійлива» – Сирський про Куп’янськ, ЦПД спростовує фейки РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські підрозділи суттєво покращили своє тактичне становище у Куп’янську на Харківщині.
«Попрацював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ. Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані», – розповів Сирський.
Він уточнив, що в місті триває зачистка від окупантів, а «успіхи» росіяни мають лише на «площині пропаганди». Наразі ЗСУ працюють над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від Куп’янська, а також із низки інших районів, де ворог поки що зберігає свою присутність.
Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО України вкотре спростував заяви РФ. Зокрема, кажуть: інформація про те, що окупанти «контролюють обидва береги Куп’янська», не відповідають дійсності.
«Заяви про «повний контроль» над Куп’янськом – елемент російської пропаганди. кремль намагається створити картинку «військових успіхів» на тлі переговорних процесів, щоби посилити психологічний тиск на українське суспільство», – пояснили в ЦПД.
Читайте також: Що відбувається у Вовчанську та Куп’янську: Генштаб спростував заяви РФ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Інформація обнадійлива» – Сирський про Куп’янськ, ЦПД спростовує фейки РФ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 12:36;