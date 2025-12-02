Live

Сколько жилых домов повредили россияне за ноябрь в Харькове, сообщил Терехов

Общество 17:54   02.12.2025
Оксана Якушко
Фото: Игорь Терехов/Telegram

В результате атак россиян массово вылетели окна – 5699 единиц, то есть 15% всех поврежденных в 2025 году, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

148 жилых домов повредили в ноябре в Харькове россияне в результате атак.

По словам мэра, все поврежденные окна уже закрыты ОСБ. Но это временная мера – необходимое полноценное остекление, особенно зимой.

«И мы двигаемся в этом направлении. Работаем и с международными партнерами, и с людьми напрямую, помогая им подавать заявки на программу «єВідновлення», — подчеркнул Терехов.

Также в течение месяца коммунальщики отремонтировали 27 кровель.

Читайте также: Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)

Автор: Оксана Якушко
