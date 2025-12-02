Сколько жилых домов повредили россияне за ноябрь в Харькове, сообщил Терехов
Фото: Игорь Терехов/Telegram
В результате атак россиян массово вылетели окна – 5699 единиц, то есть 15% всех поврежденных в 2025 году, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
148 жилых домов повредили в ноябре в Харькове россияне в результате атак.
По словам мэра, все поврежденные окна уже закрыты ОСБ. Но это временная мера – необходимое полноценное остекление, особенно зимой.
«И мы двигаемся в этом направлении. Работаем и с международными партнерами, и с людьми напрямую, помогая им подавать заявки на программу «єВідновлення», — подчеркнул Терехов.
Также в течение месяца коммунальщики отремонтировали 27 кровель.
Читайте также: Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько жилых домов повредили россияне за ноябрь в Харькове, сообщил Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 17:54;