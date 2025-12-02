Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов

Внаслідок атак росіян масово вилетіли вікна – 5699 одиниць, тобто 15% всіх пошкоджених у 2025 році, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

148 житлових будинків пошкодили у листопаді у Харкові росіяни в результаті атак.

За словами мера, усі пошкоджені вікна вже закриті ОСБ. Натомість це тимчасовий захід – необхідне повноцінне скління, особливо взимку.

«І ми рухаємося в цьому напрямку. Працюємо і з міжнародними партнерами, і з людьми напряму, допомагаючи їм подавати заявки на програму «єВідновлення», – підкреслив Терехов.

Також протягом місяця комунальники відремонтували 27 покрівель.