Live

Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов

Суспільство 17:54   02.12.2025
Оксана Якушко
Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов Фото: Ігор Терехов/телеграм

Внаслідок атак росіян масово вилетіли вікна – 5699 одиниць, тобто 15% всіх пошкоджених у 2025 році, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

148 житлових будинків пошкодили у листопаді у Харкові росіяни в результаті атак.

За словами мера, усі пошкоджені вікна вже закриті ОСБ. Натомість це тимчасовий захід – необхідне повноцінне скління, особливо взимку.

«І ми рухаємося в цьому напрямку. Працюємо і з міжнародними партнерами, і з людьми напряму, допомагаючи їм подавати заявки на програму «єВідновлення», – підкреслив Терехов.

Також протягом місяця комунальники відремонтували 27 покрівель.

Читайте також: Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов
Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов
02.12.2025, 17:54
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
02.12.2025, 12:03
“Журавлівський ліс – це дуже болюче питання” – речник Харківзеленбуду (відео)
“Журавлівський ліс – це дуже болюче питання” – речник Харківзеленбуду (відео)
02.12.2025, 15:00
Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
01.12.2025, 20:00
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
02.12.2025, 10:26
Шпиталізували лише на папері: як у Харкові діяла «ухилянтська схема» – СБУ
Шпиталізували лише на папері: як у Харкові діяла «ухилянтська схема» – СБУ
02.12.2025, 13:00

Новини за темою:

28.11.2025
Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий
28.11.2025
Терехов взяв участь у засіданні місцевих лідерів з країн Євросоюзу та України
27.11.2025
«Вже довів свою ефективність» – Терехов про «енергетичний острів» у Харкові
25.11.2025
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
25.11.2025
Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 17:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атак росіян масово вилетіли вікна – 5699 одиниць, тобто 15% всіх пошкоджених у 2025 році, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".