Что стало причиной взрыва в Харькове, выясняет полиция: появились фото

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Шевченковском районе Харькова, который произошел днем ​​3 декабря.

В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили, что взрыв произошел на территории одного из гаражных кооперативов города.

«В результате взрыва возник пожар. Повреждены ближайшие многоквартирные дома, транспортные средства и гаражи. Во время проведения спасательных мероприятий под завалами обнаружили тело погибшего», — рассказали правоохранители.

Два человека самостоятельно обратились к медикам. 74-летнего мужчину госпитализировали.

«Сейчас продолжается осмотр места происшествия, фиксация следов и сбор первичных материалов. Полицейские устанавливают все происшествия и причины взрыва. Решается вопрос правовой квалификации», – добавили в полиции.

Напомним, в некоторых районах Харькова около 14:20 был слышен взрыв. Тревоги в городе не было, мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Мэр Игорь Терехов сообщил, что взрыв произошел в Шевченковском районе. Пострадали два человека, под завалами нашли тело человека.