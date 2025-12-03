Что стало причиной взрыва в Харькове, выясняет полиция: появились фото
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Шевченковском районе Харькова, который произошел днем 3 декабря.
В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили, что взрыв произошел на территории одного из гаражных кооперативов города.
«В результате взрыва возник пожар. Повреждены ближайшие многоквартирные дома, транспортные средства и гаражи. Во время проведения спасательных мероприятий под завалами обнаружили тело погибшего», — рассказали правоохранители.
Два человека самостоятельно обратились к медикам. 74-летнего мужчину госпитализировали.
«Сейчас продолжается осмотр места происшествия, фиксация следов и сбор первичных материалов. Полицейские устанавливают все происшествия и причины взрыва. Решается вопрос правовой квалификации», – добавили в полиции.
Напомним, в некоторых районах Харькова около 14:20 был слышен взрыв. Тревоги в городе не было, мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Мэр Игорь Терехов сообщил, что взрыв произошел в Шевченковском районе. Пострадали два человека, под завалами нашли тело человека.
