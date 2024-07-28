Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії

28 липня в Україні – День працівників торгівлі. Цього дня рік тому президент України підписав закон, яким переніс Різдво на 25 грудня. У 2014-му розпочалася операція ЗСУ зі звільнення Авдіївки. У 1942-му Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” У 1914-му розпочалася Перша світова війна. У 1880-му народився майбутній керівник уряду УНР Володимир Винниченко. У 1821-му Перу проголосило незалежність від Іспанії.

Свята та пам’ятні дати 28 липня

28 липня в Україні – День працівників торгівлі (відзначають останньої неділі липня).

У світі – Всесвітній день боротьби з гепатитом, День PR-фахівця.

28 липня в історії

28 липня 1821 року Перу проголосило незалежність від Іспанії. Детальніше.

28 липня 1868 року прийняли 14-ту поправку до Конституції США. Вона забезпечила громадянство кожній людині, яка народилася в США. На той час головною метою внесення цієї зміни було забезпечити громадянство колишнім рабам.

28 липня 1880 року народився український письменник та видатний політичний діяч часів Української революції 1917-1921 років Володимир Винниченко. Детальніше.

28 липня 1914 року розпочалася Перша світова війна. Детальніше.

28 липня 1942 року в СРСР Сталін підписав “знаменитий” наказ № 227 – “Ні кроку назад!” Детальніше.

28 липня 2014 року розпочалася операція зі звільнення Авдіївки від російських окупантів та бойовиків так званої ДНР. ЗСУ вибили загарбників із міста, яке ті контролювали з квітня 2014 року, за три дні. Остаточно Авдіївку звільнили 30 липня 2014 року. Місто було форпостом української оборони на Донеччині майже 10 років. Восени 2023 року російські окупанти кинули всі сили на взяття цього населеного пункту. Попри надзвичайні зусилля та багатотисячні втрати, ЗС РФ змогли “взяти Авдіївку” аж за пів року. 17 лютого 2024-го Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення вивести підрозділи ЗСУ з Авдіївки.

На той час місто перетворилося майже на суцільні руїни через безперервні обстріли та авіаудари загарбників, а самі росіяни наступали буквально по трупах своїх товаришів по службі.

28 липня 2023 року Президент України підписав закон №9431 “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України”. Ним в Україні перенесли низку святкових днів, узгодивши їх із переходом Православної церкви України на новий церковний календар. Так, в Україні скасували вихідний на “старе Різдво” – 7 січня, залишивши святковим лише Різдво 25 грудня. Також перенесли ще два державні свята: День Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та День захисників та захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня). День Української Державності прив’язаний до церковного дня пам’яті князя Володимира та Дня хрещення Київської Русі – України. День захисників та захисниць України (як і День українського козацтва, і День Української повстанської армії) відзначають у Покрову Пресвятої Богородиці.

Церковне свято 28 липня

28 липня вшановують пам’ять апостолів від 70: Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена. Вони були першими дияконами християнської церкви. 12 апостолів обрали їх на дияконське служіння. І пам’ять їхню вшановують в один день, хоча померли диякони в різний час та в різних місцях. Святий Прохор супроводжував апостола Петра та був ним поставлений єпископом у Нікомедії. Згодом Прохор був супутником Іоанна Богослова та разом із ним перебував у засланні на острів Патмос. Там він записав одкровення, яке відкрилося Іоанну – про кінцеву долю світу (Апокаліпсис). Після повернення до Нікомедії Прохор проповідував християнство серед язичників і прийняв мученицьку кончину в Антіохії. Святий Никанор постраждав у той день, коли був побитий камінням святий першомученик архідиякон Стефан та безліч інших християн. Святий Тимон був єпископом в Аравії та постраждав від юдеїв і язичників – помер розіп’ятим на хресті. Святий Пармен проповідував у Македонії. Помер від хвороби (за іншою версією, мученицьки загинув у часи гонінь імператора Траяна).

Народні прикмети

Якщо на липі пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Чим спекотніше 28 липня, тим холоднішим буде грудень.

Якщо подув південний вітер, то погода стане спекотною та бездощовою.

Що не можна робити 28 липня

Не бажано проводити фінансові операції.

Не можна міняти, продавати або віддавати свої речі – з ними піде удача.