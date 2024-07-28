Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории

28 июля в Украине – День работников торговли. В этот день год назад президент Украины подписал закон, которым перенес Рождество на 25 декабря. В 2014-м началась операция ВСУ по освобождению Авдеевки. В 1942-м Сталин подписал «знаменитый» приказ № 227 — «Ни шагу назад!» В 1914-м началась Первая мировая война. В 1880-м родился будущий руководитель правительства УНР Владимир Винниченко. В 1821-м Перу провозгласило независимость от Испании.

Праздники и памятные даты 28 июля

28 июля в Украине – День работников торговли (отмечают в последнее воскресенье июля).

В мире – Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста.

28 июля в истории

28 июля 1821 года Перу провозгласило независимость от Испании. Подробнее.

28 июля 1868 года приняли 14-ю поправку к Конституции США. Она обеспечила гражданство каждому человеку, родившемуся в США. К тому времени главной целью внесения этой поправки было обеспечить гражданство бывшим рабам.

28 июля 1880 года родился украинский писатель и видный политический деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов Владимир Винниченко. Подробнее.

28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Подробнее.

28 июля 1942 года в СССР Сталин подписал «знаменитый» приказ № 227 — «Ни шагу назад!» Подробнее.

28 июля 2014 года началась операция по освобождению Авдеевки от российских оккупантов и боевиков так называемой ДНР. ВСУ выбили захватчиков из города, который те контролировали с апреля 2014 года, за три дня. Окончательно Авдеевку освободили 30 июля 2014 года. Город был форпостом украинской обороны на Донбассе почти 10 лет. Осенью 2023 года российские оккупанты бросили все силы на взятие этого населенного пункта. Несмотря на чрезвычайные усилия и многотысячные потери, ВС РФ смогли «взять Авдеевку» аж за полгода. 17 февраля 2024-го Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение вывести подразделения ВСУ из Авдеевки.

К тому времени город превратился почти в сплошные руины из-за непрерывных обстрелов и авиаударов захватчиков, а сами россияне наступали буквально по трупам своих сослуживцев.

28 июля 2023 года Президент Украины подписал закон №9431 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины». Им в Украине перенесли ряд праздничных дней, согласовав их с переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь. Так, в Украине отменили выходной на «старое Рождество» – 7 января, оставив праздничным только Рождество 25 декабря. Также перенесли еще два государственных праздника: День Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и День защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября). День Украинской Государственности привязан к церковному дню памяти князя Владимира и Дню крещения Киевской Руси – Украины. День защитников и защитниц Украины (как и День украинского казачества, и День Украинской повстанческой армии) отмечают в Покров Пресвятой Богородицы.

Церковный праздник 28 июля

28 июля чтят память апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были первыми дьяконами христианской церкви. 12 апостолов избрали их на дьяконское служение. И память их чтят в один день, хотя умерли дьяконы в разное время и в разных местах. Святой Прохор сопровождал апостола Петра, тот поставил Прохора епископом в Никомедии. Затем Прохор был спутником Иоанна Богослова и вместе с ним находился в ссылке на остров Патмос. Там он записал откровение, открывшееся Иоанну – о конечной судьбе мира (Апокалипсис). После возвращения в Никомедию Прохор проповедовал христианство среди язычников и принял мученическую кончину в Антиохии. Святой Никанор пострадал в тот день, когда избили камнями святого первомученика архидиакона Стефана и множество других христиан. Святой Тимон был епископом в Аравии и пострадал от иудеев и язычников – умер распятым на кресте. Святой Пармен проповедовал в Македонии. Умер от болезни (по другой версии, мученически погиб во времена гонений императора Траяна).

Народные приметы

Если на липе пожелтели листья, то осень будет ранней.

Чем жарче 28 июля, тем холоднее будет декабрь.

Если дует южный ветер, то погода станет жаркой и сухой.

Что нельзя делать 28 июля

Не желательно проводить финансовые операции.

Нельзя менять, продавать или отдавать свои вещи – с ними уйдет удача.