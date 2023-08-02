РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии

РФ в течение последних 2-х месяцев формирует новые крупные подразделения для усиления сухопутных войск, сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

Но для этого нужна новая волна мобилизации.

С начала войны рф в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже действующих подразделений. К ним относится 25-я общевойсковая армия.

РФ редко создает новые общевойсковые формирования. Исключение – 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, показавший слабо.

В разведке считают, что любое новое российское формирование будут использовать в Украине как резервное. Но в долгосрочной перспективе рф хочет усилить свои силы для противостояния с НАТО.

«Без новой большой волны обязательной мобилизации рф вряд ли найдет достаточно новых войск, чтоб укомплектовать даже одну новую армию», – уверены в ведомстве.