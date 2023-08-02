РФ хочет создать новую армию, но нужна мобилизация – разведка Британии
РФ в течение последних 2-х месяцев формирует новые крупные подразделения для усиления сухопутных войск, сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.
Но для этого нужна новая волна мобилизации.
С начала войны рф в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже действующих подразделений. К ним относится 25-я общевойсковая армия.
РФ редко создает новые общевойсковые формирования. Исключение – 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, показавший слабо.
В разведке считают, что любое новое российское формирование будут использовать в Украине как резервное. Но в долгосрочной перспективе рф хочет усилить свои силы для противостояния с НАТО.
«Без новой большой волны обязательной мобилизации рф вряд ли найдет достаточно новых войск, чтоб укомплектовать даже одну новую армию», – уверены в ведомстве.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ в течение последних 2-х месяцев формирует новые крупные подразделения для усиления сухопутных войск, сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.".