Россия постепенно уходит под землю. В Сибири вместо леса – гигантские воронки
В течение многих лет из-за глобального потепления климата вечная мерзлота Сибири демонстрирует признаки разрушения: ниоткуда появляются огромные воронки, а из-под ног людей вырываются пузырьки газа, сообщает Science Alert.
Самая большая и известная из этих воронок известна местным якутам как «дверь в подземный мир». Она растет настолько быстро, что обнаружила давно захороненные леса, трупы и исторические климатические свидетельства за 200 000 лет.
Сейчас длина впадины составляет около 1 километра, а глубина — 100 метров, сообщает NV. Однако результаты исследований показывают, что в будущем воронка станет большой проблемой для россиян. Размеры формирования увеличиваются на 10 метров в год.
Земля в этом месте начала опускаться еще в 60-е годы прошлого века после вырубки окружающего леса. Сейчас кратер продолжает расти по мере таяния вечной мерзлоты на дне.
Ruptly.tv спустил дрон в кратер, демонстрируя огромные масштабы явления.
Эта воронка известна как кратер Батагайка – это то, что официально называется мегазгустком или термокарстом.
В последние годы в Сибири появляется много таких крупных воронок, но исследователи считают, что Батагайка из-за своих размеров может быть чем-то вроде аномалии в этом районе, расположенном примерно в 660 км северо-восточнее Якутска.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 16:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение многих лет из-за глобального потепления климата вечная мерзлота Сибири демонстрирует признаки разрушения: ниоткуда появляются огромные воронки, а из-под ног людей вырываются пузырьки газа, сообщает Science Alert.".