Росія поступово іде під землю. У Сибіру замість лісу – гігантські воронки
Протягом багатьох років через глобальне потепління клімату вічна мерзлота Сибіру демонструє ознаки руйнування: нізвідки з’являються величезні воронки, а з-під ніг людей вириваються бульбашки газу, повідомляє Science Alert .
Найбільша і найвідоміша з цих вирв відома місцевим якутам як «двері в підземний світ». Вона росте настільки швидко, що виявила давно поховані ліси, трупи та історичні кліматичні свідчення за 200 000 років.
Наразі довжина западини становить близько 1 кілометра, а глибина – 100 метрів, повідомляє NV. Проте результати досліджень показують, що у майбутньому вирва стане великою проблемою для росіян. Розміри формування зростають на 10 метрів на рік.
Земля у цьому місці почала опускатися ще у 60-ті роки минулого століття після вирубки навколишнього лісу. Наразі кратер продовжує зростати у міру танення вічної мерзлоти на дні.
Ruptly.tv спустив дрон у кратер, демонструючи величезні масштаби явища.
Ця воронка відома як кратер Батагайка – це те, що офіційно називається «мегазгустком» або «термокарстом».
Останніми роками в Сибіру з’являється багато таких великих воронок, але дослідники вважають, що Батагайка через свої розміри може бути чимось на кшталт аномалії в цьому районі, розташованому приблизно в 660 км на північний схід від Якутська.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 16:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом багатьох років через глобальне потепління клімату вічна мерзлота Сибіру демонструє ознаки руйнування: нізвідки з’являються величезні воронки, а з-під ніг людей вириваються бульбашки газу, повідомляє Science Alert .".