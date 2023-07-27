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Росія поступово іде під землю. У Сибіру замість лісу – гігантські воронки

Світ 16:05   27.07.2023
Оксана Якушко
Росія поступово іде під землю. У Сибіру замість лісу – гігантські воронки

Протягом багатьох років через глобальне потепління клімату вічна мерзлота Сибіру демонструє ознаки руйнування: нізвідки з’являються величезні воронки, а з-під ніг людей вириваються бульбашки газу, повідомляє Science Alert .

Найбільша і найвідоміша з цих вирв відома місцевим якутам як «двері в підземний світ». Вона росте настільки швидко, що виявила давно поховані ліси, трупи та історичні кліматичні свідчення за 200 000 років.

Наразі довжина западини становить близько 1 кілометра, а глибина – 100 метрів, повідомляє NV. Проте результати досліджень показують, що у майбутньому вирва стане великою проблемою для росіян. Розміри формування зростають на 10 метрів на рік.

Земля у цьому місці почала опускатися ще у 60-ті роки минулого століття після вирубки навколишнього лісу. Наразі кратер продовжує зростати у міру танення вічної мерзлоти на дні.

Ruptly.tv спустив дрон у кратер, демонструючи величезні масштаби явища.

Ця воронка відома як кратер Батагайка – це те, що офіційно називається «мегазгустком» або «термокарстом».

Останніми роками в Сибіру з’являється багато таких великих воронок, але дослідники вважають, що Батагайка через свої розміри може бути чимось на кшталт аномалії в цьому районі, розташованому приблизно в 660 км на північний схід від Якутська.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 16:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом багатьох років через глобальне потепління клімату вічна мерзлота Сибіру демонструє ознаки руйнування: нізвідки з’являються величезні воронки, а з-під ніг людей вириваються бульбашки газу, повідомляє Science Alert .".