У Харкові синоптики зафіксували аномальну грозу

Увечері 17 грудня харків’яни справді чули грім, а не вибухи. Синоптик пояснив, що зимова гроза в Харкові – це аномалія.

“Така гроза є аномальною відразу з двох причин. По-перше, сам факт грозової діяльності у середині грудня у Харкові зафіксовано вперше за останні щонайменше 25 років. По-друге, гроза була «теплою», тобто виникла при виносі теплої повітряної маси середземноморського походження в передній частині висотної улоговини. Подібні процеси характерні більше для другої половини осені. Ймовірно, що з урахуванням потепління клімату, у майбутньому язики тепла з півдня ставатимуть більш інтенсивними взимку і супроводжуватимуться рядом метеорологічних явищ, характерних більше для теплого півріччя”, – написав у фейсбуці синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич.

Фахівець зазначив, що грозу над Харковом зафіксували приблизно о 22:10 17 грудня. Аномалія швидко змістилася в бік Циркунов та Липців. При цьому температура в регіоні в цей час становила +10,6 °С, що набагато вище за кліматичну норму для цієї пори року.

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Варто зазначити, що ймовірність грози увечері 17 грудня з усіх прогностичних моделей краще розрахувала європейська ECMWF. Крім того, заздалегідь із ймовірністю приблизно 25-55% грозову діяльність у східній частині України “побачила” також модель AR-CHaMo від Європейської лабораторії конвективних штормів (ESSL)”, – додав синоптик.