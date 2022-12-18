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У Харкові синоптики зафіксували аномальну грозу

Суспільство 11:27   18.12.2022
Оксана Горун
У Харкові синоптики зафіксували аномальну грозу

Увечері 17 грудня харків’яни справді чули грім, а не вибухи. Синоптик пояснив, що зимова гроза в Харкові – це аномалія.

“Така гроза є аномальною відразу з двох причин. По-перше, сам факт грозової діяльності у середині грудня у Харкові зафіксовано вперше за останні щонайменше 25 років. По-друге, гроза була «теплою», тобто виникла при виносі теплої повітряної маси середземноморського походження в передній частині висотної улоговини. Подібні процеси характерні більше для другої половини осені. Ймовірно, що з урахуванням потепління клімату, у майбутньому язики тепла з півдня ставатимуть більш інтенсивними взимку і супроводжуватимуться рядом метеорологічних явищ, характерних більше для теплого півріччя”, –  написав у фейсбуці синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич.

Гроза збирається над Харковом

Фахівець зазначив, що грозу над Харковом зафіксували приблизно о 22:10 17 грудня. Аномалія швидко змістилася в бік Циркунов та Липців. При цьому температура в регіоні в цей час становила +10,6 °С, що набагато вище за кліматичну норму для цієї пори року.

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    • Варто зазначити, що ймовірність грози увечері 17 грудня з усіх прогностичних моделей краще розрахувала європейська ECMWF. Крім того, заздалегідь із ймовірністю приблизно 25-55% грозову діяльність у східній частині України “побачила” також модель AR-CHaMo від Європейської лабораторії конвективних штормів (ESSL)”, – додав синоптик.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 11:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 17 грудня харків’яни справді чули грім, а не вибухи. Синоптик пояснив, що зимова гроза в Харкові – це аномалія".