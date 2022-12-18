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В Харькове синоптики зафиксировали аномальную грозу

Общество 11:27   18.12.2022
Оксана Горун
В Харькове синоптики зафиксировали аномальную грозу Фото: facebook Игоря Кибальчича

Вечером 17 декабря харьковчане действительно слышали гром, а не взрывы. Синоптик объяснил, что зимняя гроза в Харькове — это аномалия.

«Такая гроза аномальна сразу по двум причинам. Во-первых, сам факт грозовой деятельности в середине декабря в Харькове зафиксирован впервые за последние не менее 25 лет. Во-вторых, гроза была «теплой», то есть возникла при уносе теплой воздушной массы средиземноморского происхождения в передней части высотной котловины. Подобные процессы характерны больше для второй половины осени. Вероятно, что с учетом потепления климата в будущем языки тепла с юга будут становиться более интенсивными зимой и сопровождаться рядом метеорологических явлений, характерных больше для теплого полугодия», — написал в facebook синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Гроза собирается над Харьковом
Фото: facebook Игоря Кибальчича

Специалист отметил, что грозу над Харьковом зафиксировали приблизительно в 22:10 17 декабря. Аномалия быстро сместилась в сторону Циркунов и Липцев. При этом температура в регионе в это время составляла +10,6 °С, что намного выше климатической нормы для этого времени года.

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    • Стоит отметить, что вероятность грозы вечером 17 декабря из всех прогностических моделей лучше рассчитала европейская ECMWF. Кроме того, заранее с вероятностью примерно 25-55% грозовую деятельность в восточной части Украины «увидела» также модель AR-CHaMo от Европейской лаборатории конвективных штормов (ESSL)», — добавил синоптик.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 11:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ечером 17 декабря харьковчане действительно слышали гром, а не взрывы. Синоптик объяснил, что зимняя гроза в Харькове — это аномалия".