РФ хоче створити нову армію, але потрібна мобілізація – розвідка Британії
РФ протягом останніх 2 місяців формує нові великі підрозділи для посилення сухопутних військ, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в Twitter.
Але для цього потрібна нова хвиля мобілізації.
З початку війни рф переважно використовувала мобілізованих резервістів для поповнення вже діючих підрозділів. До них належить 25-а загальновійськова армія. РФ рідко створює нові загальновійськові формування. Виняток – 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який показав слабко на фронті.
У розвідці вважають, що будь-яке нове російське формування буде використане в Україні як резервне. Але в довгостроковій перспективі рф хоче посилити свої сили для протистояння з НАТО.
“Без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації рф навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати навіть одну нову армію”, – упевнені у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ протягом останніх 2 місяців формує нові великі підрозділи для посилення сухопутних військ, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в Twitter.".