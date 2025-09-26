Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории
26 сентября 2022 года появились первые официальные сообщения об освобождении населенных пунктов на левом берегу Оскола в Харьковской области. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир оказался очень близок к началу ядерной войны. В 1960-м состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США, а Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. В 1930-м польские власти запретили деятельность «Пласта». В 1815-м Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. В 1580-м Фрэнсис Дрейк вернулся в Англию, вторым в мире совершив кругосветное плавание. В 46 году до нашей эры освятили храм Венеры-Прародительницы в Риме.
Праздники и памятные даты 26 сентября
26 сентября в мире – Всемирный день контрацепции и Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Также сегодня: Всемирный день здоровья окружающей среды, Европейский день языков, День рождения граммофона, День любовной записки, День альпаки, День косатки Шама.
26 сентября в истории
26 сентября 46 года до нашей эры Юлий Цезарь посвятил храм Венере-Прародительнице, выполняя обет, данный в битве при Фарсале. Именно эту богиню он выбрал потому, что от нее легенды выводили род Юлиев. Строительство храма на Форуме Цезаря в Риме начали еще в 54 году до нашей эры. Освятили храм в последний день триумфа Цезаря. Но и после освящения достраивали. Работы завершили уже при преемнике этого императора – Октавиане.
«Храм был построен из кирпича, облицованного мрамором, и имел восемь колонн (октастиль) на фасаде, а также по восемь колонн с каждой стороны. Колонны были расположены на расстоянии полутора диаметров друг от друга (пикностиль). Потолок храма был сводчатым. В дизайне храма были некоторые нетрадиционные элементы, такие как высота подиума, на котором он стоял, и способ доступа к нему», – описывает древнее сооружение англоязычная Википедия.
Историки считают, что именно в этом храме была установлена статуя Венеры-Прародительницы работы греческого скульптора Аркесилая – до наших времен дошли ее более поздние копии, хранящиеся в разных знаменитых музеях мира (в частности, Капитолийском музее в Риме, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Лувре и так далее). Сам храм в начале новой эры неоднократно уничтожали и восстанавливали, что было связано с борьбой между римским язычеством и ранним христианством. В частности, после очередного сожжения в 283 году храм отстроили по приказу римского императора Диоклетиана. Он известен тем, что инициировал Великое гонение – самое масштабное преследование христиан в Римской империи.
26 сентября 1580 года знаменитый «пират ее величества Елизаветы I» Фрэнсис Дрейк на галеоне «Золотая Лань» вошел в порт города Плимут, вернувшись из кругосветного плавания. Он стал первым англичанином, который совершил такой морской переход, а в мире — вторым после Магеллана. Подробнее.
26 сентября 1815 года Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. Подробнее.
26 сентября 1930 года польские власти запретили деятельность «Пласта» на Галичине. Подробнее.
26 сентября 1960 года состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США. Подробнее.
26 сентября 1960 года президент Кубы Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. Он выступал в течение четырех с половиной часов. Подробнее.
26 сентября 1969 года вышел последний студийный альбом группы «The Beatles» — «Abbey Road». Подробнее.
В ночь на 26 сентября 1983 года мир оказался на пороге ядерной войны. В этот момент советский спутник пять раз подал сингал о запуске из США межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» (с десятью ядерными боеголовками). Подробнее.
26 сентября 1995 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла положительное заключение по заявке Украины на вступление в СЕ. Подробнее.
26 сентября 2022 года появились первые официальные подтверждения освобождения населенных пунктов на левом берегу Оскола на Харьковщине. Так, Боровский поселковый совет подтвердил, что ВСУ вошли в Пески-Радьковские.
Церковный праздник 26 сентября
26 сентября — Преставление апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее.
Народные приметы
Если грачи уже улетели, то скоро наступит зима.
Дождь 26 сентября – к урожаю зерновых следующим летом.
Что нельзя делать 26 сентября
Нельзя развлекаться и употреблять спиртные напитки.
Нельзя работать после обеда.
Нельзя брать в руки острые предметы.
Категорически запрещено отказывать нуждающимся.
