Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   26.09.2025
Оксана Горун
Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории

26 сентября 2022 года появились первые официальные сообщения об освобождении населенных пунктов на левом берегу Оскола в Харьковской области. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир оказался очень близок к началу ядерной войны. В 1960-м состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США, а Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. В 1930-м польские власти запретили деятельность «Пласта». В 1815-м Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. В 1580-м Фрэнсис Дрейк вернулся в Англию, вторым в мире совершив кругосветное плавание. В 46 году до нашей эры освятили храм Венеры-Прародительницы в Риме.

Праздники и памятные даты 26 сентября

26 сентября в мире – Всемирный день контрацепции и Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Также сегодня: Всемирный день здоровья окружающей среды, Европейский день языков, День рождения граммофона, День любовной записки, День альпаки, День косатки Шама.

26 сентября в истории

26 сентября 46 года до нашей эры Юлий Цезарь посвятил храм Венере-Прародительнице, выполняя обет, данный в битве при Фарсале. Именно эту богиню он выбрал потому, что от нее легенды выводили род Юлиев. Строительство храма на Форуме Цезаря в Риме начали еще в 54 году до нашей эры. Освятили храм в последний день триумфа Цезаря. Но и после освящения достраивали. Работы завершили уже при преемнике этого императора – Октавиане.

«Храм был построен из кирпича, облицованного мрамором, и имел восемь колонн (октастиль) на фасаде, а также по восемь колонн с каждой стороны. Колонны были расположены на расстоянии полутора диаметров друг от друга (пикностиль). Потолок храма был сводчатым. В дизайне храма были некоторые нетрадиционные элементы, такие как высота подиума, на котором он стоял, и способ доступа к нему», – описывает древнее сооружение англоязычная Википедия.

Храм Венеры-Прародительницы в Риме
Гипотетический вид храма Венеры-Прародительницы в Риме, иллюстрация Луи-Жозеф Ле Лоррена, 1747 года. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Print,_Venus_Genitrix-_Fireworks,_1747_(CH_18620853).jpg

Историки считают, что именно в этом храме была установлена ​​статуя Венеры-Прародительницы работы греческого скульптора Аркесилая – до наших времен дошли ее более поздние копии, хранящиеся в разных знаменитых музеях мира (в частности, Капитолийском музее в Риме, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Лувре и так далее). Сам храм в начале новой эры неоднократно уничтожали и восстанавливали, что было связано с борьбой между римским язычеством и ранним христианством. В частности, после очередного сожжения в 283 году храм отстроили по приказу римского императора Диоклетиана. Он известен тем, что инициировал Великое гонение – самое масштабное преследование христиан в Римской империи.

26 сентября 1580 года знаменитый «пират ее величества Елизаветы I» Фрэнсис Дрейк на галеоне «Золотая Лань» вошел в порт города Плимут, вернувшись из кругосветного плавания. Он стал первым англичанином, который совершил такой морской переход, а в мире — вторым после Магеллана. Подробнее.

Экспедиция Дрейка - маршрут
Карта маршрута экспедиции Дрейка. Иллюстрация: wikipedia.org

26 сентября 1815 года Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. Подробнее.

26 сентября 1930 года польские власти запретили деятельность «Пласта» на Галичине. Подробнее.

26 сентября 1960 года состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США. Подробнее.

26 сентября 1960 года президент Кубы Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. Он выступал в течение четырех с половиной часов. Подробнее.

26 сентября 1969 года вышел последний студийный альбом группы «The Beatles» — «Abbey Road». Подробнее.

В ночь на 26 сентября 1983 года мир оказался на пороге ядерной войны. В этот момент советский спутник пять раз подал сингал о запуске из США межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» (с десятью ядерными боеголовками).  Подробнее.

26 сентября 1995 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла положительное заключение по заявке Украины на вступление в СЕ. Подробнее.

26 сентября 2022 года появились первые официальные подтверждения освобождения населенных пунктов на левом берегу Оскола на Харьковщине. Так, Боровский поселковый совет подтвердил, что ВСУ вошли в Пески-Радьковские.

Церковный праздник 26 сентября

26 сентября — Преставление апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то скоро наступит зима.

Дождь 26 сентября – к урожаю зерновых следующим летом.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя развлекаться и употреблять спиртные напитки.

Нельзя работать после обеда.

Нельзя брать в руки острые предметы.

Категорически запрещено отказывать нуждающимся.

Автор: Оксана Горун
