Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії

26 вересня 2022 року з’явилися перші офіційні повідомлення про звільнення населених пунктів на лівому березі Осколу в Харківській області. У ніч із 25 на 26 вересня 1983 року світ виявився максимально близьким до початку ядерної війни. У 1960-му відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США, а Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії Генасамблеї ООН. У 1930-му польська влада заборонила діяльність “Пласту”. У 1815-му Пруссія, Австрія та Росія уклали в Парижі так званий Священний союз. У 1580-му Френсіс Дрейк повернувся до Англії, другим у світі здійснивши кругосвітнє плавання. У 46 році до нашої ери освятили храм Венери-Прародительки в Римі.

Свята та пам’ятні дати 26 вересня

26 вересня у світі – Всесвітній день контрацепції та Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Також сьогодні: Всесвітній день здоров’я довкілля, Європейський день мов, День народження грамофона, День любовної записки, День альпаки, День косатки Шаму.

26 вересня в історії

26 вересня 46 року до нашої ери Юлій Цезар присвятив храм Венері-Прародительці, виконуючи обітницю, яку дав у битві при Фарсалі. Саме цю богиню він обрав тому, що від неї легенди виводили рід Юліїв. Будівництво храму на Форумі Цезаря в Римі розпочали ще 54 року до нашої ери. Освятили храм в останній день тріумфу Цезаря. Але й після освячення добудовували. Роботи завершили вже за наступника цього імператора – Октавіана.

“Храм був збудований з цегли, облицьованої мармуром, і мав вісім колон (октастиль) на фасаді, а також по вісім колон з кожного боку. Колони були розташовані на відстані півтора діаметра одна від одної (пікностиль). Стеля храму була склепінчастою. У дизайні храму були деякі нетрадиційні елементи, такі як висота подіуму, на якому він стояв, і спосіб доступу до нього”, – описує давню споруду англомовна Вікіпедія.

Історики вважають, що саме в цьому храмі була встановлена ​​статуя Венери-Прародительки роботи грецького скульптора Аркесілая – до наших часів дійшли її пізніші копії, що зберігаються в різних знаменитих музеях світу (зокрема, Капітолійському музеї в Римі, Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, Луврі тощо). Сам храм на початку нової ери неодноразово знищували та відновлювали, що було пов’язано з боротьбою між римським язичництвом та раннім християнством. Зокрема, після чергового спалення у 283 році храм відбудували за наказом римського імператора Діоклетіана. Він відомий тим, що ініціював Велике гоніння – наймасштабніше переслідування християн у Римській імперії.

26 вересня 1580 року знаменитий “пірат її величності Єлизавети I” Френсіс Дрейк на галеоні “Золота Лань” увійшов до порту міста Плімут, повернувшись з навколосвітнього плавання. Він став першим англійцем, який здійснив такий морський перехід, а у світі – другим після Магеллана. Докладніше.

26 вересня 1815 року Пруссія, Австрія та Росія уклали в Парижі так званий Священний союз. Докладніше.

26 вересня 1930 року польська влада заборонила діяльність “Пласту” на Галичині. Докладніше.

26 вересня 1960 року відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США. Докладніше.

26 вересня 1960 року президент Куби Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії Генасамблеї ООН. Він виступав протягом чотирьох із половиною годин. Докладніше.

26 вересня 1969 року вийшов останній студійний альбом гурту “The Beatles” – “Abbey Road”. Докладніше.

У ніч проти 26 вересня 1983 року світ опинився на порозі ядерної війни. У цей момент радянський супутник п’ять разів подав сингал про запуск із США міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен” (із десятьма ядерними боєголовками). Докладніше.

26 вересня 1995 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до РЄ. Докладніше.

26 вересня 2022 року з’явилися перші офіційні підтвердження визволення населених пунктів на лівому березі Осколу на Харківщині. Так, Борівська селищна рада підтвердила, що ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські.

Народні прикмети

Якщо граки вже відлетіли, то скоро настане зима.

Дощ 26 вересня – до врожаю зернових наступного літа.

Що не можна робити 26 вересня

Не можна веселитися та вживати спиртні напої.

Не можна працювати після обіду.

Не можна брати в руки гострі предмети.

Категорично заборонено відмовляти нужденним.