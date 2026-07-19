Live

Классическое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля

Погода 20:00   19.07.2026
Оксана Горун
Классическое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля

Без осадков и с жарой — так начнется очередная летняя рабочая неделя в Харькове.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 20 июля. На Харьковщине осадков не ожидают.  Будет переменная облачность. Температура воздуха в Харькове 20 июля будет: ночью 14 – 16° тепла, днем ​​29 – 31°. В области: ночью 13 – 18°, днем ​​28 – 33°.

Уже 21 июля на Харьковщине прогнозируют вновь дожди и грозы, а 22-го — туман. Прогноз Украинского гидрометцентра на неделю обещает постепенное снижение температуры воздуха — до +23° днем в четверг, 23 июля. Затем столбики термометров постепенно пойдут вверх — к 30-градусной отметке.

Читайте также: Температурные качели в мае: как погода повлияет на урожай на Харьковщине

Автор: Оксана Горун

Популярно

Из-за опасности перекрывали Киевскую трассу на Харьковщине (обновлено)
Из-за опасности перекрывали Киевскую трассу на Харьковщине (обновлено)
19.07.2026, 13:32
«Бандеролями» ударили по терминалу Новой почты под Харьковом: погибшие (видео)
«Бандеролями» ударили по терминалу Новой почты под Харьковом: погибшие (видео)
19.07.2026, 15:27
Новости Харькова — главное 19 июля: удар по Новой почте, ребенок выпал из окна
Новости Харькова — главное 19 июля: удар по Новой почте, ребенок выпал из окна
19.07.2026, 20:43
Трое погибших, раненые: РФ атаковала пригород Харькова 19 июля
Трое погибших, раненые: РФ атаковала пригород Харькова 19 июля
19.07.2026, 12:34
ISW: Украинские силы вытесняют войска РФ на Харьковщине
ISW: Украинские силы вытесняют войска РФ на Харьковщине
19.07.2026, 08:22
Делают ли сетки на АЗС в Харькове их более безопасными — ответ Терехова
Делают ли сетки на АЗС в Харькове их более безопасными — ответ Терехова
19.07.2026, 16:31

Новости по теме:

18.07.2026
Днем до +30. Прогноз погоды на 19 июля в Харькове и области
17.07.2026
Тепло, но без дождя. Прогноз погоды на 18 июля в Харькове и области
16.07.2026
Комфортные +26: прогноз погоды по Харькову и области на 17 июля
15.07.2026
Наконец-то без дождей. Прогноз погоды на 16 июля в Харькове и области
14.07.2026
Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Классическое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без осадков и с жарой — так начнется очередная летняя рабочая неделя в Харькове".