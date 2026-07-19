Классическое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля

Без осадков и с жарой — так начнется очередная летняя рабочая неделя в Харькове.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 20 июля. На Харьковщине осадков не ожидают. Будет переменная облачность. Температура воздуха в Харькове 20 июля будет: ночью 14 – 16° тепла, днем ​​29 – 31°. В области: ночью 13 – 18°, днем ​​28 – 33°.

Уже 21 июля на Харьковщине прогнозируют вновь дожди и грозы, а 22-го — туман. Прогноз Украинского гидрометцентра на неделю обещает постепенное снижение температуры воздуха — до +23° днем в четверг, 23 июля. Затем столбики термометров постепенно пойдут вверх — к 30-градусной отметке.