Сьогодні 28 серпня: яке свято та день в історії

28 серпня 1921 року в Києві засудили до розстрілу членів Центрального українського повстанського комітету. У 1963-му Мартін Лютер Кінг виголосив одну з найвідоміших промов ХХ століття “У мене є мрія”. У 1988-му сталася трагедія на авіашоу “Flugtag 88” у Німеччині, внаслідок якої загинули 70 людей. У 1996-му офіційно розлучилися британські принц Чарльз і принцеса Діана.

Свята та пам’ятні дати 28 серпня

28 серпня в Україні – День міста Тернопіль.

Також відзначають: Міжнародний день публічного читання коміксів та День краватки-метелика.

28 серпня в історії

28 серпня 1921 року в Києві засудили до розстрілу 39 членів Центрального українського повстанського комітету, зокрема поета Григорія Чупринку та співзасновника УВО Івана Андруха.

“Центральний український повстанський комітет, Цупко – підпільний військово-політичний центр, організований для керівництва антибільшовицьким національним рухом опору. Створений 18 березня 1921 у Києві для забезпечення підготовки та успішного ходу загальноукраїнського повстання проти більшовицького режиму, результатом якого стало б відновлення УНР. У політичному плані орієнтувався на уряд С. Петлюри, у військово-оперативному – на Повстанський партизанський штаб на чолі з Ю. Тютюнником“, – пише про Цупком Енциклопедія сучасної України.

Практично одразу після створення повстанського комітету за його діяльністю почали стежити чекісти. Уряд УНР у вигнанні все відтягував момент початку повстання через його непідготовленість. У результаті ЧК вистачило часу, щоб виявити ключові центри та загони організації на місцях. 18 червня перший етап операції з ліквідації Цупкому провели в Києві та Ірпені. Надалі частина учасників руху сама почала вести переговори із радянськими загарбниками про здачу. Лише на Київщині у цій справі затримали понад тисячу людей. 28 серпня 1921 року вийшла ухвала колегії ВУЧК про розстріл лідерів організації – 39 осіб.

28 серпня 1963 року Мартін Лютер Кінг виголосив промову “У мене є мрія”, яку згодом Американське товариство ораторського мистецтва визнало найкращою та найвідомішою у XX столітті.

Це сталося біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні – на мітингу, який зібрав від 200 до 250 тисяч противників расизму в США. Захід називався “Марш на Вашингтон за робочі місця та свободу”. Кінг підкреслив, що учасники маршу прибули до столиці Сполучених Штатів, щоб “отримати готівку за чеком” – тобто все те, що написали автори конституції та декларації незалежності країни, гарантуючи всім громадянам невідчужні права. Центр громадянських свобод наводить переклад цієї промови. Ось найцитованіший і найвідоміший її епізод: “У мене є мрія, що настане день, коли наша нація повстане і доживе до істинного змісту свого девізу: “Ми вважаємо самоочевидним, що всі люди створені рівними». У мене є мрія, що на червоних пагорбах Джорджії настане день, коли сини колишніх рабів і сини колишніх рабовласників зможуть сісти разом за столом братерства. У мене є мрія, що настане день, коли навіть штат Міссісіпі, пустельний штат, що знемагає від напруження несправедливості та гноблення, буде перетворений в оазис свободи й справедливості. У мене є мрія, що настане день, коли четверо моїх дітей житимуть у країні, де про неї судитимуть не за кольором їхньої шкіри, а за тим, що вони за люди. У мене є мрія сьогодні. У мене є мрія, що настане день, коли в штаті Алабама, губернатор якого нині заявляє про втручання у внутрішні справи штату і невизнання дії прийнятих Конгресом законів, виникне ситуація, в якій маленькі чорні хлопчики й дівчатка зможуть узятися за руки з маленькими білими хлопчиками й дівчатками і йти разом, наче брати й сестри. У мене є мрія сьогодні. У мене є мрія, що настане день, коли всі низини піднімуться, всі пагорби й гори опустяться, нерівні місцевості будуть перетворені на рівнини, викривлені місця стануть прямими, велич Господа постане перед нами й усі смертні разом упевняться в цьому. Така наша надія. Це віра, з якою я повертаюся на Південь”.

28 серпня 1988 року на військовій базі ВПС США “Рамштайн” у Німеччині сталася катастрофа під час авіашоу “Flugtag 88”. Над 300-тисячним натовпом глядачів у небі зіткнулися літаки італійської пілотажної групи “Frecce Tricolori”. У результаті просто на голови людей впали три літаки “Aermacchi MB-339PAN”, які виконували фігуру “пронизане серце”. У цій катастрофі загинули сімдесят осіб (включно з пілотами), а ще 345 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

28 серпня 1996 року суд офіційно розлучив британського принца Чарльза та принцесу Діану. До того моменту свої складні стосунки подружжя вже винесло на публіку. Скандал навколо королівської сім’ї тривав із 1992 року, коли вийшла книга Ендрю Мортона “Діана: Її справжня історія”. Для видання принцеса дала кілька інтерв’ю, розповівши про невірність чоловіка. Подружжя жило окремо, а в 1994-му заявило, що має намір розлучитися. Однак вони ще продовжували виконувати королівські обов’язки, чекаючи на дозвіл на розлучення від королеви Єлизавети II. І вона дала його у 1996-му.

Церковне свято 28 серпня

28 серпня вшановують пам’ять преподобного Мойсея Мурина. Він жив у IV столітті. Мойсей походив родом з Ефіопії, де був рабом у домі знатного громадянина. Той вигнав Мойсея за погану поведінку, й чоловік подався в розбійники. А згодом – став їхнім ватажком. Так він прожив декілька років, але в один момент за Божою милістю розкаявся. Він пішов у пустелю, де виконував чернечі послухи, посилено постив і молився. З часом Мойсея висвятили на диякона, а потім і на пресвітера. У цьому сані він був 15 років. А коли Мойсею виповнилося 75, він попередив своїх учнів, незабаром на скит нападуть розбійники та вб’ють усіх, кого знайдуть. Святий благословив ченців піти завчасно, щоб уникнути смерті. А сам відмовився піти з ними, пояснивши це так: “Я вже багато років чекаю часу, коли на мені здійсниться слово Владики мого, Господа Ісуса Христа, який сказав: “Хто взяв меч, від меча загине”. Розбійники дійсно напали на скит та вбили преподобного Мойсея і шість ченців, які залишилися з ним.

Народні прикмети 28 серпня

Якщо на деревах з’явилося багато павутини, то зима буде ранньою і холодною.

Якщо павутина літає у повітрі, то бабине літо буде спекотним і довгим.

Гроза 28 серпня – до дощової та ранньої осені.

Що не можна робити 28 серпня

28 серпня не можна ходити в ліс.

День не підходить для сватання або походів у гості до батьків нареченої.

Не можна сваритися.