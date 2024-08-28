Сегодня 28 августа: какой праздник и день в истории
28 августа 1921 года в Киеве приговорили к расстрелу членов Центрального украинского повстанческого комитета. В 1963-м Мартин Лютер Кинг произнес одну из самых известных речей ХХ века «У меня есть мечта». В 1988-м произошла трагедия на авиашоу «Flugtag 88» в Германии, в результате которой погибли 70 человек. В 1996-м официально развелись британские принц Чарльз и принцесса Диана.
Праздники и памятные даты 28 августа
28 августа в Украине – День города Тернополь.
Также отмечают: Международный день публичного чтения комиксов и День галстука-бабочки.
28 августа в истории
28 августа 1921 года в Киеве приговорили к расстрелу 39 членов Центрального украинского повстанческого комитета, в том числе поэта Григория Чупрынку и соучредителя УВО Ивана Андруха.
«Центральный украинский повстанческий комитет, Цупком – подпольный военно-политический центр, организованный для руководства антибольшевистским национальным движением сопротивления. Создан 18 марта 1921 года в Киеве для обеспечения подготовки и успешного хода общеукраинского восстания против большевистского режима, результатом которого стало бы восстановление УНР. В политическом плане ориентировался на правительство С. Петлюры, в военно-оперативном – на Повстанческий партизанский штаб во главе с Ю. Тютюнником«, — пишет о Цупкоме Энциклопедия современной Украины.
Практически сразу после создания повстанческого комитета за его деятельностью начали следить чекисты. Правительство УНР в изгнании все оттягивало момент начала восстания из-за его неподготовленности. В результате ЧК хватило времени, чтобы выявить ключевые центры и отряды организации на местах. 18 июня первый этап операции по ликвидации Цупкома провели в Киеве и Ирпене. В дальнейшем часть участников движения сама начала вести переговоры с советскими захватчиками о сдаче. Только на Киевщине по этому делу задержали более тысячи человек. 28 августа 1921 года вышло постановление коллегии ВУЧК о расстреле лидеров организации – 39 человек.
28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес речь «У меня есть мечта», которую впоследствии Американское общество ораторского искусства признало лучшей и самой знаменитой в XX веке.
Это произошло возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне – на митинге, собравшем от 200 до 250 тысяч противников расизма в США. Мероприятие называлось «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу». Кинг подчеркнул, что участники марша прибыли в столицу Соединенных Штатов, чтобы «получить наличные по чеку» — то есть все то, что написали авторы конституции и декларации независимости страны, гарантируя всем гражданам неотъемлемые права. Центр гражданских свобод приводит перевод этой речи. Вот самый цитируемый и широко известный ее эпизод: «У меня есть мечта, что наступит день, когда наша нация восстанет и доживет до истинного содержания своего девиза: «Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными». У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сесть вместе за столом братства. У меня есть мечта, что наступит день, когда даже штат Миссисипи, пустынный штат, изнемогающий от напряжения несправедливости и угнетения, будет превращен в оазис свободы и справедливости. У меня есть мечта, что наступит день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они за люди. У меня есть мечта сегодня. У меня есть мечта, что наступит день, когда в штате Алабама, губернатор которого заявляет о вмешательстве во внутренние дела штата и непризнании действия принятых Конгрессом законов, возникнет ситуация, в которой маленькие черные мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками и идти вместе, как братья и сестры. У меня есть мечта сегодня. У меня есть мечта, что наступит день, когда все низменности поднимутся, все холмы и горы опустятся, неровные местности будут превращены в равнины, искаженные места станут прямыми, величие Господа предстанет перед нами и все смертные вместе убедятся в этом. Такова наша надежда. Это вера, с которой я возвращаюсь на Юг».
28 августа 1988 года на военной базе ВВС США «Рамштайн» в Германии произошла катастрофа во время авиашоу «Flugtag 88». Над 300-тысячной толпой зрителей в небе столкнулись самолеты итальянской пилотажной группы «Frecce Tricolori». В результате прямо на головы людей упали три самолета «Aermacchi MB-339PAN», выполнявшие фигуру «пронизанное сердце». В этой катастрофе погибли семьдесят человек (включая пилотов), а еще 345 получили ранения разной степени тяжести.
28 августа 1996 года суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану. К тому моменту свои сложные отношения супруги уже вынесли на публику. Скандал вокруг королевской семьи продолжался с 1992 года, когда вышла книга Эндрю Мортона «Диана: Ее подлинная история». Для издания принцесса дала несколько интервью, рассказав о неверности мужа. Супруги жили отдельно, а в 1994-м заявили, что намерены развестись. Однако они еще продолжали исполнять королевские обязанности, ожидая разрешения на развод от королевы Елизаветы II. И она дала его в 1996-м.
Церковный праздник 28 августа
28 августа чтят память преподобного Моисея Мурина. Он жил в IV веке. Моисей происходил из Эфиопии, где был рабом в доме знатного гражданина. Тот прогнал Моисея за плохое поведение, и мужчина отправился в разбойники. А впоследствии – стал их предводителем. Так он прожил несколько лет, но в один момент по Божьей милости раскаялся. Он пошел в пустыню, где исполнял монашеское послушание, усиленно постился и молился. Со временем Моисея рукоположили в дьякона, а затем и в пресвитера. В этом сане он был 15 лет. Когда Моисею исполнилось 75, он предупредил своих учеников, что вскоре на скит нападут разбойники и убьют всех, кого найдут. Святой благословил монахов уйти, чтобы избежать смерти. Сам же отказался пойти с ними, объяснив это так: «Я уже много лет жду времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, который сказал: «Взявший меч от меча погибнет». Разбойники действительно напали на скит и убили преподобного Моисея и шесть оставшихся с ним монахов.
Народные приметы 28 августа
Если на деревьях появилось много паутины, то зима будет ранней и холодной.
Если паутина летает в воздухе, то бабье лето будет жарким и длинным.
Гроза 28 августа – к дождливой и ранней осени.
Что нельзя делать 28 августа
28 августа нельзя ходить в лес.
День не подходит для сватовства или походов в гости к родителям невесты.
Нельзя ссориться.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 августа 1921 года в Киеве приговорили к расстрелу членов Центрального украинского повстанческого комитета. В 1963-м Мартин Лютер Кинг произнес одну из самых известных речей ХХ века «У меня есть мечта»".