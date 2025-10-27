Радиодиктант национального единства-2025: как писали в Харькове (фото)

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка в Харькове присоединились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства работники КП, школьники, молодежь и коллективы администраций города.

В частности, приняли участие более 40 сотрудников КП «Харьковский метрополитен». Писали в метрошколе на станции «Университет» и в управлении метрополитена.

Мероприятия ко Дню украинской письменности и языка прошли и в библиотеках города, рассказали в Харьковском горсовете.

«Работники учреждений вместе с читателями и всеми желающими присоединились к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства. Также посетители читали стихи, выполняли интерактивные задания, участвовали в языково-литературных викторинах и квестах», — отметили в мэрии.

Писали радиодиктанты также подопечные отделений дневного пребывания терцентров предоставления социальных услуг.

«В мероприятии приняли участие представители департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Молодежного совета при Харьковском городском голове, студенческого самоуправления, школьники и другие», — добавили в мэрии.

Присоединились также коллектив администрации Немышлянского района и жители Основянского района.

Отметим, текст диктанта в этом году подготовила писатель и переводчик Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Украины Наталья Сумская. Диктант назывался «Надо жить!».