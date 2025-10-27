Live
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото)

Суспільство 16:18   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови в Харкові долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності працівники КП, школярі, молодь та колективи адміністрацій міста.

Зокрема, участь взяли понад 40 співробітників КП «Харківський метрополітен». Писали у метрошколі на станції «Університет» та в управлінні метрополітену.

диктант в метро Харькова
Фото: КП “Харківський метрополітен”
диктант в метро Харькова
Фото: КП “Харківський метрополітен”

Заходи до Дня української писемності та мови відбулись і в бібліотеках міста, розповіли в Харківській міськраді.

«Працівники установ разом з читачами та всіма охочими долучилися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Також відвідувачі читали вірші, виконували інтерактивні завдання, брали участь у мовно-літературних вікторинах і квестах», – зазначили у мерії.

диктант в Харькове
Фото: Харківська міськрада
диктант в Харькове
Фото: Харківська міськрада
диктант в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Писали радіодиктант також підопічні відділень денного перебування терцентрів надання соціальних послуг.

диктант в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«У заході взяли участь представники департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Молодіжної ради при Харківському міському голові, студентського самоврядування, школярі та інші», – додали в мерії.

диктант в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Приєдналися також колектив адміністрації Немишлянського району та жителі Основ’янського району.

Зазначимо, цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант мав назву «Треба жити!».

Читайте також: Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
