Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: изменилась ли стоимость за год
В Харьковском горсовете проанализировали цены на цветы в городе перед Днем учителя.
Купить их можно в специализированных магазинах и на рынках города. Стоимость зависит от вида растений, размера и страны происхождения.
🌹 Розы стоят в среднем от 45 до 130 грн,
🌸 хризантемы и эустомы – от 80 до 110 грн,
🌺 астры – от 20 до 30 грн,
🌷 цветочные композиции в корзинах – от 450 грн,
💐 букеты – от 500 грн, в зависимости от размера, количества и видов растений.
В департаменте административных услуг и потребительского рынка рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на хризантемы и эустомы выросли в среднем на 20-25%, букеты и композиции — на 10-15%. Цены на розы остались примерно на том же уровне.
Напомним, ранее Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в августе по сравнению с июлем и началом года. Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 3,3%). Также подорожало мясо (на 2,3%). А вот одеться стало дешевле.
