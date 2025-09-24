Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: изменилась ли стоимость за год

В Харьковском горсовете проанализировали цены на цветы в городе перед Днем учителя.

Купить их можно в специализированных магазинах и на рынках города. Стоимость зависит от вида растений, размера и страны происхождения.

🌹 Розы стоят в среднем от 45 до 130 грн,

🌸 хризантемы и эустомы – от 80 до 110 грн,

🌺 астры – от 20 до 30 грн,

🌷 цветочные композиции в корзинах – от 450 грн,

💐 букеты – от 500 грн, в зависимости от размера, количества и видов растений.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на хризантемы и эустомы выросли в среднем на 20-25%, букеты и композиции — на 10-15%. Цены на розы остались примерно на том же уровне.

Напомним, ранее Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в августе по сравнению с июлем и началом года. Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 3,3%). Также подорожало мясо (на 2,3%). А вот одеться стало дешевле.