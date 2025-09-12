Live
Яйца подорожали на Харьковщине, одеться стало дешевле – облстат

Общество 12:34   12.09.2025
Виктория Яковенко
Яйца подорожали на Харьковщине, одеться стало дешевле – облстат Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в августе по сравнению с июлем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в августе по сравнению с июлем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 6,1% (по Украине по сравнению с июлем снизились на 0,2%, с начала года выросли на 6,0%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 3,3%). Также подорожало мясо (на 2,3%). Прибавили в цене алкоголь и сигареты (на 1,3%). Кроме того, подорожало масло и сахар.

При этом подешевели овощи (на 9,4%). Снизились цены на фрукты (на 8,2%), одежду и обувь (на 3,8%), макароны (на 2,6%), сыр (на 0,8%) и немного на молоко (на 0,7%).

Напомним, ранее в Харьковском горсовете проанализировали цены на сезонные овощи и фрукты. Там рассказали, что красные помидоры подешевели в среднем на 15%, кабачки – на 3%, а сливы – на 7%. При этом огурцы подорожали на 20%, сладкий перец – на 25%, кукуруза – на 16%, молодая капуста – на 8%. Актуальные цены можно узнать по ссылке.

Автор: Виктория Яковенко
