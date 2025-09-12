Яйця подорожчали на Харківщині, одягнутись стало дешевше – облстат

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у серпні порівняно з липнем та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у серпні порівняно із липнем знизилися на 0,1%, з початку року зросли на 6,1% (по Україні порівняно із липнем знизилися на 0,2%, з початку року зросли на 6,0%», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 3,3%). Також подорожчало м’ясо (на 2,3%). Додали в ціні алкоголь сигарети (на 1,3%). Крім того, подорожчала олія та цукор.

При цьому подешевшали овочі (на 9,4%). Знизились ціни на фрукти (на 8,2%), одяг і взуття (на 3,8%), макарони (на 2,6%), сир (на 0,8%) та трохи на молоко (на 0,7%).

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді проаналізували ціни на сезонні овочі та фрукти. Там розповіли, що червоні помідори подешевшали в середньому на 15%, кабачки – на 3%, а сливи – на 7%. При цьому огірки подорожчали на 20%, перець солодкий – на 25%, кукурудза – на 16%, молода капуста – на 8%. Актуальні ціни можна дізнатись за посиланням.