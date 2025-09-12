“Чиста магія”: чим займаються комунальники за блакитними ширмами (фото, відео)

У КП “Харківські технологічні мережі” показали, як комунальники навчилися ремонтувати каналізаційні колектори.

Ремонт колектора методом спіральної навивки у КП назвали “лапароскопічною операцією”.

“Пілотне завдання – 113 метрів залізобетонного каналізаційного колектора, діаметром 1000 міліметрів, віком понад 50 років. Весь масштаб ремонтної кампанії – ділянка у 200 квадратних метрів, огороджена блакитною ширмою захисних парканів, за яким відбувається високотехнологічний процес”, – передають фахівці.

Такі роботи проводять уперше в Україні. Простими словами, це, пояснюють, – безтраншейна технологія, яка дозволяє виконувати більші обсяги робіт без відключень стояків.

“Перший етап – промивка колектора гідродинамічним методом. І саме цей етап найдовший і дуже відповідальний. Потрібно ретельно санувати трубу, щоб спіральна внутрішня оболонка без перешкод імплантувалася на всю довжину колектора. Отже, після брудних робіт починається чиста магія. Плетіння нової труби всередині старої. Пластик автоматично єднається металевою стрічкою в замок і народжується нова, міцна, абсолютно байдужа до газової корозії труба”, – пишуть у КП.

Таким чином, першу 40-метрову ділянку колектора відновили всього за один день. Ще один – витратили на виконання фінальних робіт.

“Після цього проходить процедура, як заповнення міжтрубного простору. Спеціальний цементно-мінеральний розчин, який укріплює свод і дає життя колектору ще на сотні років”, – наголосив директор ТОВ “Безтраншейні технології” Ілля Ахмедов.

Подібні технології вже активно застосовують у Європі. Єдиний недолік – висока вартість. Німецькі та Японські матеріали надто дорогі. Однак і тут харківські фахівці знайшли вихід.

“Рецепт пластика на їхнє замовлення розробили вінницькі технологи. Він не гірший по якості за імпортні аналоги, але вдвічі дешевший”, – пояснили у КП.

Відео: КП “Харківські технологічні мережі”

Нагадаємо, КП «Харківводоканал» було реорганізовано шляхом приєднання до КП «Харківські теплові мережі». Рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 30 квітня. Така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг, — пояснювали у мерії.

За даними мерії, «ХТМ» є правонаступником усього майна, прав та обов’язків КП «Харківводоканал», і після завершення процедури реорганізації воно отримало нову назву КП «Харківські технологічні мережі».