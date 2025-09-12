«Чистая магия»: чем занимаются коммунальщики за голубыми ширмами (фото, видео)

В КП «Харьковские технологические сети» показали, как коммунальщики научились ремонтировать канализационные коллекторы.

Ремонт коллектора методом спиральной навивки в КП назвали «лапароскопической операцией».

«Пилотная задача – 113 метров железобетонного канализационного коллектора, диаметром 1000 миллиметров, старше 50 лет. Весь масштаб ремонтной кампании – участок в 200 квадратных метров, огражден голубой ширмой защитных заборов, за которым происходит высокотехнологичный процесс», – передают специалисты.

Такие работы проводят впервые в Украине. Простыми словами, это, объясняют, – бестраншейная технология, которая позволяет выполнять большие объемы работ без отключений стояков.

«Первый этап – промывка коллектора гидродинамическим методом. И именно этот этап самый длинный и очень ответственный. Следует тщательно санировать трубу, чтобы спиральная внутренняя оболочка без помех имплантировалась на всю длину коллектора. Итак, после грязных работ начинается чистая магия. Плетение новой трубы внутри старой. Пластик автоматически соединяется металлической лентой в замок и рождается новая, крепкая, абсолютно равнодушная к газовой коррозии труб», – пишут в КП.

Таким образом первый 40-метровый участок коллектора восстановили всего за один день. Еще один – потратила на выполнение финальных работ.

«После этого проходит процедура, как заполнение межтрубного пространства. Специальный цементно-минеральный раствор, который укрепляет свод и дает жизнь коллектору еще на сотни лет», – акцентировал директор ООО «Бестраншейные технологии» Илья Ахмедов.

Подобные технологии уже активно применяют в Европе. Единственный их недостаток – высокая стоимость. Немецкие и Японские материалы слишком дорогие. Однако и тут харьковские специалисты смогли ухитриться.

«Рецепт пластика по их заказу разработали винницкие технологи. Он не хуже качества импортных аналогов, но вдвое дешевле», – объяснили в КП.

Видео: КП «Харьковские технологические сети»

Напомним, КП «Харьковводоканал» реорганизовали путем присоединения к КП «Харьковские тепловые сети». Решение приняли на внеочередной сессии горсовета 30 апреля. Такая реорганизация будет способствовать комплексному использованию материальных ресурсов для оптимального предоставления коммунальных услуг, позволит не повышать тарифы во время военного положения и в течение определенного времени после его прекращения, а также обеспечит предоставление качественных и бесперебойных коммунальных услуг, — объясняли в мэрии.

По данным мэрии, «ХТС» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей КП «Харьковводоканал», и после завершения процедуры реорганизации получило название КП «Харьковские технологические сети».