Огірки і перець подорожчали в Харкові, помідори подешевшали: актуальні ціни

У Харківській міськраді проаналізували ціни на сезонні овочі та фрукти.

У мерії розповіли, що червоні помідори подешевшали в середньому на 15%, кабачки – на 3%, а сливи – на 7%.

При цьому огірки подорожчали на 20%, перець солодкий – на 25%, кукурудза – на 16%, молода капуста – на 8%.

За даними мерії, станом на 9 вересня:

🥒 огірки коштують від 30 до 55 грн/кг,

🍅 помідори червоні – від 25 до 60 грн/кг,

🥬 капуста молода – від 25 до 30 грн/кг,

🔹 кабачки – від 15 до 20 грн/кг,

🍆 баклажани – від 25 до 35 грн/кг,

🌶 перець солодкий – від 35 до 80 грн/кг,

🌽 кукурудза – від 15 до 25 грн/шт.,

🔹 сливи – від 35 до 45 грн/кг,

🍎 яблука – від 50 до 60 грн/кг,

🍐 груші – від 55 до 100 грн/кг,

🍇 виноград – від 100 до 170 грн/кг.

🥔 Також у продажу є молода картопля, яка коштує від 40 до 60 грн/кг.

«Порівняно з вереснем 2024 року ціни на огірки та помідори менші на близько 30%, а ціни на інші сезонні овочі та фрукти виросли на 12-35%», – констатують у міськраді.

