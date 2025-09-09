Огірки і перець подорожчали в Харкові, помідори подешевшали: актуальні ціни
У Харківській міськраді проаналізували ціни на сезонні овочі та фрукти.
У мерії розповіли, що червоні помідори подешевшали в середньому на 15%, кабачки – на 3%, а сливи – на 7%.
При цьому огірки подорожчали на 20%, перець солодкий – на 25%, кукурудза – на 16%, молода капуста – на 8%.
За даними мерії, станом на 9 вересня:
🥒 огірки коштують від 30 до 55 грн/кг,
🍅 помідори червоні – від 25 до 60 грн/кг,
🥬 капуста молода – від 25 до 30 грн/кг,
🔹 кабачки – від 15 до 20 грн/кг,
🍆 баклажани – від 25 до 35 грн/кг,
🌶 перець солодкий – від 35 до 80 грн/кг,
🌽 кукурудза – від 15 до 25 грн/шт.,
🔹 сливи – від 35 до 45 грн/кг,
🍎 яблука – від 50 до 60 грн/кг,
🍐 груші – від 55 до 100 грн/кг,
🍇 виноград – від 100 до 170 грн/кг.
🥔 Також у продажу є молода картопля, яка коштує від 40 до 60 грн/кг.
«Порівняно з вереснем 2024 року ціни на огірки та помідори менші на близько 30%, а ціни на інші сезонні овочі та фрукти виросли на 12-35%», – констатують у міськраді.
Нагадаємо, раніше кореспондентка МГ «Об’єктив» досліджувала як війна та холодна весна вплинули на національний ринок меду, яких втрат зазнали пасічники сходу Харківщини та які унікальні види меду існують у світі. Детальніше про ціни на мед у регіоні.
Кореспондент Вікторія Яковенко