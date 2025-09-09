Live
Огурцы и перец в Харькове подорожали, помидоры подешевели: актуальные цены

Общество 14:09   09.09.2025
Виктория Яковенко
В Харьковском горсовете проанализировали цены на сезонные овощи и фрукты.

В мэрии рассказали, что красные помидоры подешевели в среднем на 15%, кабачки – на 3%, а сливы – на 7%.

При этом огурцы подорожали на 20%, перец сладкий – на 25%, кукуруза – на 16%, молодая капуста – на 8%.

По данным мэрии, по состоянию на 9 сентября:

🥒 огурцы стоят от 30 до 55 грн/кг,

🍅 помидоры красные — от 25 до 60 грн/кг,

🥬 капуста молодая – от 25 до 30 грн/кг,

🔹 кабачки – от 15 до 20 грн/кг,

🍆 баклажаны — от 25 до 35 грн/кг,

🌶 перец сладкий – от 35 до 80 грн/кг,

🌽 кукуруза – от 15 до 25 грн/шт.,

🔹 сливы – от 35 до 45 грн/кг,

🍎 яблоки – от 50 до 60 грн/кг,

🍐 груши – от 55 до 100 грн/кг,

🍇 виноград – от 100 до 170 грн/кг.

🥔 Также в продаже есть молодой картофель, который стоит от 40 до 60 грн/кг.

«По сравнению с сентябрем 2024 года цены на огурцы и помидоры меньше на около 30%, а цены на другие сезонные овощи и фрукты выросли на 12-35%», — констатируют в горсовете.

Напомним, ранее корреспондентка МГ «Объектив» исследовала как война и холодная весна повлияли на национальный рынок меда, какие потери понесли пчеловоды востока Харьковщины и какие уникальные виды меда существуют в мире. Детальнее о ценах на мед в регионе.

Автор: Виктория Яковенко
