Огурцы и перец в Харькове подорожали, помидоры подешевели: актуальные цены
В Харьковском горсовете проанализировали цены на сезонные овощи и фрукты.
В мэрии рассказали, что красные помидоры подешевели в среднем на 15%, кабачки – на 3%, а сливы – на 7%.
При этом огурцы подорожали на 20%, перец сладкий – на 25%, кукуруза – на 16%, молодая капуста – на 8%.
По данным мэрии, по состоянию на 9 сентября:
🥒 огурцы стоят от 30 до 55 грн/кг,
🍅 помидоры красные — от 25 до 60 грн/кг,
🥬 капуста молодая – от 25 до 30 грн/кг,
🔹 кабачки – от 15 до 20 грн/кг,
🍆 баклажаны — от 25 до 35 грн/кг,
🌶 перец сладкий – от 35 до 80 грн/кг,
🌽 кукуруза – от 15 до 25 грн/шт.,
🔹 сливы – от 35 до 45 грн/кг,
🍎 яблоки – от 50 до 60 грн/кг,
🍐 груши – от 55 до 100 грн/кг,
🍇 виноград – от 100 до 170 грн/кг.
🥔 Также в продаже есть молодой картофель, который стоит от 40 до 60 грн/кг.
«По сравнению с сентябрем 2024 года цены на огурцы и помидоры меньше на около 30%, а цены на другие сезонные овощи и фрукты выросли на 12-35%», — констатируют в горсовете.
Напомним, ранее корреспондентка МГ «Объектив» исследовала как война и холодная весна повлияли на национальный рынок меда, какие потери понесли пчеловоды востока Харьковщины и какие уникальные виды меда существуют в мире. Детальнее о ценах на мед в регионе.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, овощи, подорожали, фрукты, ціни, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Огурцы и перец в Харькове подорожали, помидоры подешевели: актуальные цены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на сезонные овощи и фрукты.".