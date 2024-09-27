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Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: за год стоимость выросла

Общество 14:43   27.09.2024
Виктория Яковенко
Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: за год стоимость выросла Фото: Харьковский горсовет

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в Харькове на букеты перед Днем учителя.

Отмечается, что купить цветы можно в специализированных магазинах и рынках города. Цены на букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения.

🌹 Розы – от 40 до 150 грн,

🌼 хризантемы – от 60 до 80 грн,

🌹 эустомы – от 70 до 80 грн,

🌺 астры – от 30 до 40 грн,

💐 цветочные композиции в корзинах – от 400 грн,

💐 букеты – от 450 грн, в зависимости от размера, количества и видов растений.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены на цветы выросли в среднем на 25-35%.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в Харькове на букеты перед Днем учителя.".