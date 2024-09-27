Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: за год стоимость выросла
Фото: Харьковский горсовет
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в Харькове на букеты перед Днем учителя.
Отмечается, что купить цветы можно в специализированных магазинах и рынках города. Цены на букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения.
🌹 Розы – от 40 до 150 грн,
🌼 хризантемы – от 60 до 80 грн,
🌹 эустомы – от 70 до 80 грн,
🌺 астры – от 30 до 40 грн,
💐 цветочные композиции в корзинах – от 400 грн,
💐 букеты – от 450 грн, в зависимости от размера, количества и видов растений.
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены на цветы выросли в среднем на 25-35%.
Читайте также: Подготовка к зиме: цены на термобелье, одеяла и спальники в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: букеты, День учителя, міськрада, мониторинг, стоимость, Харьков, цветы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: за год стоимость выросла»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в Харькове на букеты перед Днем учителя.".