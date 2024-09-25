Подготовка к зиме: цены на термобелье, одеяла и спальники в Харькове
В Харькове проанализировали цены на товары для сохранения тепла, сообщили в Харьковском горсовете.
«Эти товары можно найти в специализированных магазинах спортивных товаров и туристического снаряжения, магазинах товаров для дома, в некоторых супермаркетах и на рынках города. Цены на них зависят от производителя, материала, типа наполнителя», – отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.
🔹 В частности, комплекты термобелья в среднем стоят от 500 до 2300 грн, термофутболки – от 300 до 1700 грн, штаны – от 300 до 1400 грн, а термоноски – от 100 до 900 грн.
🔹 Стоимость спальников составляет от 1800 грн (детские – от 600 грн). Цены на тёплые зимние одеяла составляют в среднем от 600 до 2500 грн.
🔹 Термосы для напитков объемом 1 л стоят от 300 грн, термочашки – от 150 грн, термосы для еды (1 л) – от 600 грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, міськрада, одеяло, тепло, термобелье, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на товары для сохранения тепла, сообщили в Харьковском горсовете.".