Підготовка до зими: ціни на термобілизну, ковдри та спальники у Харкові

У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла, повідомили у Харківській міськраді.

«Ці товари можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження, магазинах товарів для дому, у деяких супермаркетах і на ринках міста. Ціни на них залежать від виробника, матеріалу, типу наповнювача», – зазначили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

🔹 Зокрема, комплекти термобілизни в середньому коштують від 500 до 2300 грн, термофутболки – від 300 до 1700 грн, штани – від 300 до 1400 грн, а термошкарпетки – від 100 до 900 грн.

🔹 Вартість спальників складає від 1800 грн (дитячі – від 600 грн). Ціни на теплі зимові ковдри складають у середньому від 600 до 2500 грн.

🔹 Термоси для напоїв об’ємом 1 л коштують від 300 грн, термочашки – від 150 грн, термоси для їжі (1 л) – від 600 грн.

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