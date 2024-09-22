Овочі стали лідером подорожчання серед усіх продуктів на Харківщині
Споживчі ціни у Харківській області у серпні порівняно з липнем зросли на 0,7%, а з початку року – на 5%. Продукти та безалкогольні напої у серпні порівняно з липнем подорожчали на 0,8%.
Як інформують у ГУ статистики в Харківській області, найбільше – на 12,8% – подорожчали овочі. Також на 4,3% зросли ціни на яйця, на 3,8% – на макаронні вироби, на 2,6% – на цукор та соняшникову олію, на 1,8% – на рибу та продукти з риби, на 1,1 % – на хліб, на 0,8% – на м’ясо та м’ясопродукти.
Найбільше у регіоні подешевшали фрукти – на 5,8%. Молоко втратило в ціні 2,8%, безалкогольні напої – 1,8%, сир та творог – 0,9%, масло – 0,3%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, одяг та взуття подешевшали на 3%, ціни на транспорт підвищилися на 0,9% через подорожчання палива та мастил.
Читайте також: Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: продукты, Харків, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Овочі стали лідером подорожчання серед усіх продуктів на Харківщині»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживчі ціни у Харківській області у серпні порівняно з липнем зросли на 0,7%, а з початку року – на 5%. Продукти та безалкогольні напої у серпні порівняно з липнем подорожчали на 0,8%.".