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Овочі стали лідером подорожчання серед усіх продуктів на Харківщині

Економіка 19:00   22.09.2024
Олена Нагорна
Овочі стали лідером подорожчання серед усіх продуктів на Харківщині

Споживчі ціни у Харківській області у серпні порівняно з липнем зросли на 0,7%, а з початку року – на 5%. Продукти та безалкогольні напої у серпні порівняно з липнем подорожчали на 0,8%.

Як інформують у ГУ статистики в Харківській області, найбільше – на 12,8% – подорожчали овочі. Також на 4,3% зросли ціни на яйця, на 3,8% – на макаронні вироби, на 2,6% – на цукор та соняшникову олію, на 1,8% – на рибу та продукти з риби, на 1,1 % – на хліб, на 0,8% – на м’ясо та м’ясопродукти.

Найбільше у регіоні подешевшали фрукти – на 5,8%. Молоко втратило в ціні 2,8%, безалкогольні напої – 1,8%, сир та творог – 0,9%, масло – 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, одяг та взуття подешевшали на 3%, ціни на транспорт підвищилися на 0,9% через подорожчання палива та мастил.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживчі ціни у Харківській області у серпні порівняно з липнем зросли на 0,7%, а з початку року – на 5%. Продукти та безалкогольні напої у серпні порівняно з липнем подорожчали на 0,8%.".