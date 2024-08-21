Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові

Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів і фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У Харківській міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.

За даними мерії, картопля коштує в середньому 20-25 грн/кг, цибуля ріпчаста – 18-23 грн/кг, морква та буряк – 20-22 грн/кг, капуста білоголова – 30-35 грн/кг, яблука – 35-40 грн/кг.

Для зручності покупців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі та фрукти за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 20-30%, зазначили у міськраді.

У супермаркетах деякі овочі дешевші, ніж на ринках. Так, ціна моркви складає 12-15 грн/кг, цибулі – 15-19 грн/кг, а буряка – 12-16 грн/кг.