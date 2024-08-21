Live
  • Ср 21.08.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.82

Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові

Суспільство 11:54   21.08.2024
Вікторія Яковенко
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові Фото: Харківська міськрада

Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів і фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У Харківській міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.

За даними мерії, картопля коштує в середньому 20-25 грн/кг, цибуля ріпчаста – 18-23 грн/кг, морква та буряк – 20-22 грн/кг, капуста білоголова – 30-35 грн/кг, яблука – 35-40 грн/кг.

Для зручності покупців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі та фрукти за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 20-30%, зазначили у міськраді.

У супермаркетах деякі овочі дешевші, ніж на ринках. Так, ціна моркви складає 12-15 грн/кг, цибулі – 15-19 грн/кг, а буряка – 12-16 грн/кг.

Читайте також: На Харківщині подорожчав цукор та подешевшали овочі – облстат (інфографіка)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
21.08.2024, 11:54
«Хотіли, щоб запрацювала до 1 вересня» – Терехов про нову систему тривог
«Хотіли, щоб запрацювала до 1 вересня» – Терехов про нову систему тривог
21.08.2024, 11:09
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
21.08.2024, 10:49
Головні новини Харкова 21 серпня: Терехов про святкування Дня міста
Головні новини Харкова 21 серпня: Терехов про святкування Дня міста
21.08.2024, 11:13
Нестача продуктів і відмови від виконання завдань – проблеми РФ на Харківщині
Нестача продуктів і відмови від виконання завдань – проблеми РФ на Харківщині
21.08.2024, 09:51
2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА
2700 разів Харківщина була під обстрілами за пів року: загинули 15 дітей – ОВА
21.08.2024, 10:36

Новини за темою:

07:17
Які війська перекинула РФ з Харківщини на Курщину: аналіз ISW
11:43
Російським військам буде складно захопити Харків – ISW про цілі РФ на цей рік
12:39
До Міжнародного жіночого дня: ціни на квіти у Харкові – мерія
12:50
Де найближчим часом атакуватиме армія РФ на Харківщині: думка Машовця
11:13
Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК

Ви читали новину: «Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів і фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У Харківській міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.".