Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів і фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У Харківській міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.
За даними мерії, картопля коштує в середньому 20-25 грн/кг, цибуля ріпчаста – 18-23 грн/кг, морква та буряк – 20-22 грн/кг, капуста білоголова – 30-35 грн/кг, яблука – 35-40 грн/кг.
Для зручності покупців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі та фрукти за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 20-30%, зазначили у міськраді.
У супермаркетах деякі овочі дешевші, ніж на ринках. Так, ціна моркви складає 12-15 грн/кг, цибулі – 15-19 грн/кг, а буряка – 12-16 грн/кг.
Читайте також: На Харківщині подорожчав цукор та подешевшали овочі – облстат (інфографіка)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: анализ, госровет, картофель, лук, свекла, Харків, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів і фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У Харківській міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.".