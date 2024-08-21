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Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове

Общество 11:54   21.08.2024
Виктория Яковенко
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане уже могут закупить запасы овощей и фруктов длительного хранения на осенне-зимний период. В Харьковском горсовете провели мониторинг цен на подобные продукты.

По данным мэрии, картофель стоит в среднем 20-25 грн/кг, лук репчатый — 18-23 грн/кг, морковь и свекла — 20-22 грн/кг, капуста белокочанная — 30-35 грн/кг, яблоки — 35- 40 грн/кг.

Для удобства покупателей, на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно купить овощи и фрукты по сниженным ценам. Там они меньше в среднем на 20-30%, отметили в горсовете.

В супермаркетах некоторые овощи дешевле, чем на рынках. Так, цена моркови составляет 12-15 грн/кг, лука – 15-19 грн/кг, а свеклы – 12-16 грн/кг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане уже могут закупить запасы овощей и фруктов длительного хранения на осенне-зимний период. В Харьковском горсовете провели мониторинг цен на подобные продукты.".