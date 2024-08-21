Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове

Харьковчане уже могут закупить запасы овощей и фруктов длительного хранения на осенне-зимний период. В Харьковском горсовете провели мониторинг цен на подобные продукты.

По данным мэрии, картофель стоит в среднем 20-25 грн/кг, лук репчатый — 18-23 грн/кг, морковь и свекла — 20-22 грн/кг, капуста белокочанная — 30-35 грн/кг, яблоки — 35- 40 грн/кг.

Для удобства покупателей, на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно купить овощи и фрукты по сниженным ценам. Там они меньше в среднем на 20-30%, отметили в горсовете.

В супермаркетах некоторые овощи дешевле, чем на рынках. Так, цена моркови составляет 12-15 грн/кг, лука – 15-19 грн/кг, а свеклы – 12-16 грн/кг.