На Харьковщине подорожал сахар и подешевели овощи – облстат (инфографика)

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июле по сравнению с июнем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в июле по сравнению с июнем выросли на 0,4%, с начала года – на 4,3% (по Украине по сравнению с июнем не изменились, с начала года выросли на 4,3%)», — проинформировали специалисты.

Отмечается, что в регионе больше выросла цена на сахар (на 12,6%). Также подорожали безалкогольные напитки (5% в месяц). Прибавили в цене хлебные изделия и сыр (на 3,6% и 3% соответственно). Кроме того, подорожали растительное масло, молоко, мясо и топливо.

При этом значительно подешевели овощи (на 22,9%). Снизились цены на яйца (на 8,4%), одежду (на 2,5%), фрукты (на 0,5%).