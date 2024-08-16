На Харківщині подорожчав цукор та подешевшали овочі – облстат (інфографіка)

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у липні порівняно з червнем та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у липні порівняно із червнем зросли на 0,4%, з початку року – на 4,3% (по Україні порівняно із червнем не змінилися, з початку року зросли на 4,3%)», – поінформували фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на цукор (на 12,6 %). Також подорожчали безалкогольні напої (на 5% за місяць). Додали в ціні хібні вироби та сир (на 3,6% та 3% відповідно). Крім того, подорожчали олія, молоко, м’ясо та паливо.

При цьому значно подешевшали овочі (на 22,9%). Знизились ціни на яйця (на 8,4%), на одяг (на 2,5%), на фрукти (на 0,5%).