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Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине

Харьков 19:00   22.09.2024
Елена Нагорная
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине Фото: Харьковский горсовет

Потребительские цены в Харьковской области в августе в сравнении с июлем выросли на 0,7%, а с начала года — на 5%. Продукты и безалкогольные напитки в августе в сравнении с июлем подорожали на 0,8%.

Как информируют в ГУ статистики в Харьковской области, больше всего — на 12,8% — подорожали овощи. Также на 4,3% выросли цены на яйца, на 3,8% — на макаронные изделия, на 2,6% — на сахар и подсолнечное масло, на 1,8% — на рыбу и продукты из рыбы, на 1,1% — на хлеб, на 0,8% на мясо и мясопродукты.

В то же время подешевели фрукты — на 5,8%. Молоко потеряло в цене 2,8%, безалкогольные напитки — 1,8%, сыр и творог — 0,9%, масло — 0,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, одежда и обувь подешевели на 3%, цены на транспорт повысились на 0,9% из-за подорожания топлива и масел.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребительские цены в Харьковской области в августе в сравнении с июлем выросли на 0,7%, а с начала года — на 5%. Продукты и безалкогольные напитки в августе в сравнении с июлем подорожали на 0,8%.".