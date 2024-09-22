Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Потребительские цены в Харьковской области в августе в сравнении с июлем выросли на 0,7%, а с начала года — на 5%. Продукты и безалкогольные напитки в августе в сравнении с июлем подорожали на 0,8%.
Как информируют в ГУ статистики в Харьковской области, больше всего — на 12,8% — подорожали овощи. Также на 4,3% выросли цены на яйца, на 3,8% — на макаронные изделия, на 2,6% — на сахар и подсолнечное масло, на 1,8% — на рыбу и продукты из рыбы, на 1,1% — на хлеб, на 0,8% на мясо и мясопродукты.
В то же время подешевели фрукты — на 5,8%. Молоко потеряло в цене 2,8%, безалкогольные напитки — 1,8%, сыр и творог — 0,9%, масло — 0,3%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, одежда и обувь подешевели на 3%, цены на транспорт повысились на 0,9% из-за подорожания топлива и масел.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: продукты, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребительские цены в Харьковской области в августе в сравнении с июлем выросли на 0,7%, а с начала года — на 5%. Продукты и безалкогольные напитки в августе в сравнении с июлем подорожали на 0,8%.".