Live
  • Пт 27.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла

Суспільство 14:43   27.09.2024
Вікторія Яковенко
Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла Фото: Харківська міськрада

Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети перед Днем вчителя.

Зазначається, що придбати квіти можна в спеціалізованих магазинах та на ринках міста. Ціни на букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження.

🌹 Троянди – від 40 до 150 грн,

🌼 хризантеми – від 60 до 80 грн,

🌹 еустоми – від 70 до 80 грн,

🌺 айстри – від 30 до 40 грн,

💐 квіткові композиції у кошиках – від 400 грн,

💐 букети – від 450 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квіти зросли в середньому на 25-35%.

Читайте також: Підготовка до зими: ціни на термобілизну, ковдри та спальники у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Землі в центрі Харкова за 147 млн грн забрали у ТОВ через суд
Землі в центрі Харкова за 147 млн грн забрали у ТОВ через суд
27.09.2024, 15:34
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ
27.09.2024, 11:28
Головні новини Харкова 27 вересня: обстріли, бої, Терехов в Іспанії
Головні новини Харкова 27 вересня: обстріли, бої, Терехов в Іспанії
27.09.2024, 14:46
Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла
Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла
27.09.2024, 14:43
«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині
«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині
27.09.2024, 14:23
СБУ: колишній член «ОПЗЖ» у Харкові публікував фото Сталіна й не тільки
СБУ: колишній член «ОПЗЖ» у Харкові публікував фото Сталіна й не тільки
27.09.2024, 14:00

Новини за темою:


Ви читали новину: «Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети перед Днем вчителя.".