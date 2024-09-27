Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла

Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети перед Днем вчителя.

Зазначається, що придбати квіти можна в спеціалізованих магазинах та на ринках міста. Ціни на букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження.

🌹 Троянди – від 40 до 150 грн,

🌼 хризантеми – від 60 до 80 грн,

🌹 еустоми – від 70 до 80 грн,

🌺 айстри – від 30 до 40 грн,

💐 квіткові композиції у кошиках – від 400 грн,

💐 букети – від 450 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квіти зросли в середньому на 25-35%.