Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: за рік вартість зросла
Фото: Харківська міськрада
Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети перед Днем вчителя.
Зазначається, що придбати квіти можна в спеціалізованих магазинах та на ринках міста. Ціни на букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження.
🌹 Троянди – від 40 до 150 грн,
🌼 хризантеми – від 60 до 80 грн,
🌹 еустоми – від 70 до 80 грн,
🌺 айстри – від 30 до 40 грн,
💐 квіткові композиції у кошиках – від 400 грн,
💐 букети – від 450 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квіти зросли в середньому на 25-35%.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети перед Днем вчителя.".