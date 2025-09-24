Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: чи змінилась вартість за рік
У Харківській міськраді проаналізували ціни на квіти у місті перед Днем вчителя.
Зазначається, що придбати їх можна в спеціалізованих магазинах та на ринках міста. Вартість залежать від виду рослин, розміру та країни походження.
🌹 Троянди коштують в середньому від 45 до 130 грн,
🌸 хризантеми та еустоми – від 80 до 110 грн,
🌺 айстри – від 20 до 30 грн,
🌷 квіткові композиції у кошиках – від 450 грн,
💐 букети – від 500 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку розповіли, що порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на хризантеми та еустоми зросли в середньому на 20-25%, на букети та композиції – на 10-15%. Ціни на троянди залишилися приблизно на тому ж рівні.
Нагадаємо, раніше Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у серпні порівняно з липнем та початком року. Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 3,3%). Також подорожчало м’ясо (на 2,3%). А от одягнутись стало дешевше.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: букеты, День учителя, квіти, новини Харкова, ціни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: чи змінилась вартість за рік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на квіти у місті перед Днем вчителя.".