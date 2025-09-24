Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: чи змінилась вартість за рік

У Харківській міськраді проаналізували ціни на квіти у місті перед Днем вчителя.

Зазначається, що придбати їх можна в спеціалізованих магазинах та на ринках міста. Вартість залежать від виду рослин, розміру та країни походження.

🌹 Троянди коштують в середньому від 45 до 130 грн,

🌸 хризантеми та еустоми – від 80 до 110 грн,

🌺 айстри – від 20 до 30 грн,

🌷 квіткові композиції у кошиках – від 450 грн,

💐 букети – від 500 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку розповіли, що порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на хризантеми та еустоми зросли в середньому на 20-25%, на букети та композиції – на 10-15%. Ціни на троянди залишилися приблизно на тому ж рівні.

Нагадаємо, раніше Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у серпні порівняно з липнем та початком року. Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 3,3%). Також подорожчало м’ясо (на 2,3%). А от одягнутись стало дешевше.