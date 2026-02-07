Сьогодні 7 лютого 2026: яке свято та день в історії

7 лютого – День народження вогнегасника та День морозива на сніданок. У цей день 2010 року відбувся другий тур виборів Президента України, під час якого обрали Януковича. У 1992-му 12 країн Європи підписали Маастрихтський договір, яким заклали базу Європейського Союзу. У 1984-му астронавт Брюс Маккендлес вперше в історії вийшов у відкритий космос автономно від корабля, без страхового поясу. У 1943-му завершилася битва за Гуадалканал. У 1918-му війська УНР розпочали відступ із Києва. У 1906-му народився авіаконструктор Олег Антонов. У 1863-му запатентували перший вогнегасник. У 1497-му у Флоренції розпалили “Вогнище марнославства”. У 1483-му в Римі видали книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” Юрія Дрогобича. Її вважають першою книгою українського автора, виданою за кордоном.

Свята та пам’ятні дати 7 лютого

7 лютого – День народження вогнегасника.

Перша субота лютого – це День морозива на сніданок, а також – Міжнародний день Піско сауер (коктейлю, що популярний в Перу та Чилі).

Також сьогодні: День періодичної таблиці та День числа e.

7 лютого в історії

7 лютого 1483 року в Римі видали книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” (латиною – “Iudicium Pronosticon Anni MCCCCLXXX III Currentis”) Юрія Дрогобича. Її вважають першою книгою українського автора, виданою за кордоном. Докладніше.

7 лютого 1497 року у Флоренції розвели так зване “Вогнище марнославства” – спалили тисячі книг, предметів мистецтва та інших артефактів, які визнали “гріховними”. Докладніше.

7 лютого 1863 року американський винахідник Алансон Крей запатентував вогнегасник. Докладніше.

7 лютого 1906 року народився майбутній авіаконструктор Олег Антонов. Більшість своїх знаменитих літаків він сконструював та побудував у Києві. Докладніше.

7 лютого 1918 року ближче до вечора війська УНР розпочали відступ із Києва. Протягом дня на вулицях міста точилися бої з більшовицькими окупантами на чолі з Муравйовим. Докладніше.

7 лютого 1943 року завершилася одна зі знакових битв Другої світової війни – битва за Гуадалканал. Докладніше.

7 лютого 1984 року американський астронавт Брюс Маккендлес вперше в історії вийшов у відкритий космос автономно від корабля, без страхового поясу. Докладніше.

7 лютого 1992 року 12 країн Європи підписали Маастрихтський контракт, яким заклали основу Європейського Союзу. Докладніше.

7 лютого 1992 року республіка Бенін визнала незалежність України.

7 лютого 2010 року відбувся другий тур виборів Президента України, перемогу в якому здобув майбутній утікач Віктор Янукович.

Церковне свято 7 лютого

Преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 7 лютого хмари синього кольору – до теплої погоди.

Якщо сонце на заході червоне – літо буде холодним.

Що не можна робити 7 лютого

Не можна сваритися, лаятися, приховувати образи.

Не можна грати весілля.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.