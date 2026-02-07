Live

Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории

07.02.2026
Оксана Горун
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории

7 февраля – День рождения огнетушителя и День мороженого на завтрак. В этот день 2010-го состоялся второй тур выборов Президента Украины, во время которого избрали Януковича. В 1992-м 12 стран Европы подписали Маастрихтский договор, которым заложили базу Европейского Союза. В 1984-м астронавт Брюс Маккэндлес впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страхового пояса. В 1943-м завершилось сражение за Гуадалканал. В 1918-м войска УНР начали отступление из Киева. В 1906-м родился авиаконструктор Олег Антонов. В 1863-м запатентовали первый огнетушитель. В 1497-м во Флоренции разожгли «Костер тщеславия». В 1483-м в Риме издали книгу «Прогностическая оценка текущего 1483 года» Юрия Дрогобыча. Ее считают первой книгой украинского автора, изданной за границей.

Праздники и памятные даты 7 февраля

7 февраля – День рождения огнетушителя.

Первая суббота февраля – это День мороженого на завтрак, а также Международный день Писко сауэр (это коктейль, популярный в Перу и Чили).

Сегодня: День периодической таблицы и День числа e.

7 февраля в истории

7 февраля 1483 года в Риме издали книгу «Прогностическая оценка текущего 1483 года» (на латыни – «Iudicium Pronosticon Anni MCCCCLXXX III Currentis») Юрия Дрогобыча. Ее считают первой книгой украинского автора, изданной за границей. Подробнее.

7 февраля 1497 года во Флоренции развели так называемое «Костер тщеславия» — сожгли тысячи книг, предметов искусства и других артефактов, которые признали «греховными». Подробнее.

7 февраля 1863 года американский изобретатель Алансон Крей запатентовал огнетушитель. Подробнее. 

Первый огнетушитель
Фото: South Dakota State Historical Society

7 февраля 1906 года родился будущий авиаконструктор Олег Антонов. Большинство своих знаменитых самолетов он сконструировал и построил в Киеве. Подробнее. 

7 февраля 1918 года ближе к вечеру войска УНР начали отступление из Киева. В течение дня на улицах города шли бои с большевистскими оккупантами во главе с Муравьевым. Подробнее. 

7 февраля 1943 года завершилось одно из знаковых сражений Второй мировой войны – битва за Гуадалканал. Подробнее. 

7 февраля 1984 года американский астронавт Брюс Маккэндлесс впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страховочного пояса. Подробнее. 

Первый выход в космос без страховки 1984 год
Фото: NASA

7 февраля 1992 года 12 стран Европы подписали Маастрихтский контракт, которым заложили базу Европейского Союза. Подробнее.

7 февраля 1992 года республика Бенин признала независимость Украины.

7 февраля 2010 года состоялся второй тур выборов Президента Украины, победу в котором одержал будущий беглец Виктор Янукович.

Церковный праздник 7 февраля

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Подробнее. 

Народные приметы

Если 7 февраля облака синего цвета – к теплой погоде.

Если солнце на закате красное – лето будет холодным.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя ссориться, ругаться, скрывать обиды.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Автор: Оксана Горун
