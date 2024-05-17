Что важного новый министр обороны может сказать Путину — версия Портникова

Андрей Белоусов, думаю, может сказать Путину то, что никогда не решился бы сказать российскому правителю Сергей Шойгу – что военные ресурсы России не безграничны и что война на истощение Украины может оказаться еще и войной на истощение России. Я не стану предсказывать, к каким именно выводам придет Путин после получения такой информации. Но он просто должен быть в курсе.