Что важного новый министр обороны может сказать Путину — версия Портникова
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Андрей Белоусов, думаю, может сказать Путину то, что никогда не решился бы сказать российскому правителю Сергей Шойгу – что военные ресурсы России не безграничны и что война на истощение Украины может оказаться еще и войной на истощение России. Я не стану предсказывать, к каким именно выводам придет Путин после получения такой информации. Но он просто должен быть в курсе.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:38;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Андрей Белоусов, думаю, может сказать Путину то, что никогда не решился бы сказать российскому правителю Сергей Шойгу – что военные…".