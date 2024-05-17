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Что важного новый министр обороны может сказать Путину — версия Портникова

Мир 11:38   17.05.2024
Виталий Портников
журналист
Что важного новый министр обороны может сказать Путину — версия Портникова Фото: скриншот

Андрей Белоусов, думаю, может сказать Путину то, что никогда не решился бы сказать российскому правителю Сергей Шойгу – что военные ресурсы России не безграничны и что война на истощение Украины может оказаться еще и войной на истощение России. Я не стану предсказывать, к каким именно выводам придет Путин после получения такой информации. Но он просто должен быть в курсе.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Андрей Белоусов, думаю, может сказать Путину то, что никогда не решился бы сказать российскому правителю Сергей Шойгу – что военные…".