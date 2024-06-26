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Військовий злочинець має бути обплутаний позовами – Копитько про Шойгу

Політика 11:27   26.06.2024
Олексій Копитько
військовий аналітик
Військовий злочинець має бути обплутаний позовами – Копитько про Шойгу

Росія має стати токсичною на рівні будь-якої авторитетної організації у будь-якій частині світу. Кожен військовий злочинець і посібник розпалювачів війни має бути обплутаний позовами. Щоб від них шарахалися навіть у третіх країнах. Ті у РФ, хто розумніший, усвідомлюють: щоб навіть за ідеального розкладу зняти інерцію токсичності, знадобиться час і доведеться заплатити. Чим далі – тим дорожче. Тому більше позовів гарних і різних.

Автор: Олексій Копитько, військовий аналітик
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія має стати токсичною на рівні будь-якої авторитетної організації у будь-якій частині світу. Кожен військовий злочинець і посібник розпалювачів війни…".