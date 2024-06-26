Військовий злочинець має бути обплутаний позовами – Копитько про Шойгу

Росія має стати токсичною на рівні будь-якої авторитетної організації у будь-якій частині світу. Кожен військовий злочинець і посібник розпалювачів війни має бути обплутаний позовами. Щоб від них шарахалися навіть у третіх країнах. Ті у РФ, хто розумніший, усвідомлюють: щоб навіть за ідеального розкладу зняти інерцію токсичності, знадобиться час і доведеться заплатити. Чим далі – тим дорожче. Тому більше позовів гарних і різних.