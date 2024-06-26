Військовий злочинець має бути обплутаний позовами – Копитько про Шойгу
Росія має стати токсичною на рівні будь-якої авторитетної організації у будь-якій частині світу. Кожен військовий злочинець і посібник розпалювачів війни має бути обплутаний позовами. Щоб від них шарахалися навіть у третіх країнах. Ті у РФ, хто розумніший, усвідомлюють: щоб навіть за ідеального розкладу зняти інерцію токсичності, знадобиться час і доведеться заплатити. Чим далі – тим дорожче. Тому більше позовів гарних і різних.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: герасимов, копытько, международный суд, шойгу;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військовий злочинець має бути обплутаний позовами – Копитько про Шойгу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:27;
Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія має стати токсичною на рівні будь-якої авторитетної організації у будь-якій частині світу. Кожен військовий злочинець і посібник розпалювачів війни…".