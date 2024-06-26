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Военный преступник должен быть опутан исками — Копытько о Шойгу и Герасимове

Мир 11:27   26.06.2024
Алексей Копытько
военный аналитик
Военный преступник должен быть опутан исками — Копытько о Шойгу и Герасимове

Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части мира. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны должен быть опутан исками. Чтобы от них шарахались даже в третьих странах. Те в РФ, кто поумнее, осознают: чтобы даже при идеальном раскладе снять инерцию токсичности, понадобится время и придется заплатить. Чем дальше – тем дороже. Поэтому больше исков хороших и разных.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части мира. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны…".