Военный преступник должен быть опутан исками — Копытько о Шойгу и Герасимове

Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части мира. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны должен быть опутан исками. Чтобы от них шарахались даже в третьих странах. Те в РФ, кто поумнее, осознают: чтобы даже при идеальном раскладе снять инерцию токсичности, понадобится время и придется заплатить. Чем дальше – тем дороже. Поэтому больше исков хороших и разных.