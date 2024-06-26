Военный преступник должен быть опутан исками — Копытько о Шойгу и Герасимове
Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части мира. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны должен быть опутан исками. Чтобы от них шарахались даже в третьих странах. Те в РФ, кто поумнее, осознают: чтобы даже при идеальном раскладе снять инерцию токсичности, понадобится время и придется заплатить. Чем дальше – тем дороже. Поэтому больше исков хороших и разных.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: герасимов, копытько, международный суд, шойгу;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 11:27;
Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия должна стать токсичной на уровне любой авторитетной организации в любой части мира. Каждый военный преступник и пособник разжигателей войны…".